﻿ Милиция о выпивке на кладбищах в Радуницу: традиции, будем относиться с пониманием. 21.by
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Милиция о выпивке на кладбищах в Радуницу: традиции, будем относиться с пониманием

13.04.2018 17:28 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: TUT.BY
В апрельские выходные милиция будет следить за порядком на кладбищах и у храмов. Обещают, что к тому, что касается традиций, постараются отнестись с пониманием. Об этом заявил представитель МВД Владимир Станилевич.

В ближайшие выходные милиция будет нести службу в усиленном режиме. Граждан просят сообщать о подозрительных предметах, а кроме того — не пить в общественных местах.

На пресс-конференции по этому поводу журналисты интересовались: «По традиции люди выпивают на могилах по стопке, будут наказывать за это?».

«Кладбище является общественным местом, и Административный кодекс трактует это однозначно», — пояснил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка МВД Владимир Станилевич.

Согласно ст. 17.3 КоАП, за распитие спиртного или появление в пьяном виде в общественном месте предусмотрен штраф или арест.

«Но мы все прекрасно понимаем традиции. Если человек своими действиями не мешает другим людям при посещении, не создает конфликтных ситуаций, не оскорбляет человеческое достоинство — естественно, какие-то „понимающие меры“ будут действовать», — объяснил представитель ведомства.

 
 
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В апрельские выходные милиция будет следить за порядком на кладбищах и у храмов.
 
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