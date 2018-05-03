|
Милиция о выпивке на кладбищах в Радуницу: традиции, будем относиться с пониманием
Иллюстрация: TUT.BY
В ближайшие выходные милиция будет нести службу в усиленном режиме. Граждан просят сообщать о подозрительных предметах, а кроме того — не пить в общественных местах.
На пресс-конференции по этому поводу журналисты интересовались: «По традиции люди выпивают на могилах по стопке, будут наказывать за это?».
«Кладбище является общественным местом, и Административный кодекс трактует это однозначно», — пояснил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка МВД Владимир Станилевич.
Согласно ст. 17.3 КоАП, за распитие спиртного или появление в пьяном виде в общественном месте предусмотрен штраф или арест.
«Но мы все прекрасно понимаем традиции. Если человек своими действиями не мешает другим людям при посещении, не создает конфликтных ситуаций, не оскорбляет человеческое достоинство — естественно, какие-то „понимающие меры“ будут действовать», — объяснил представитель ведомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апрельские выходные милиция будет следить за порядком на кладбищах и у храмов.
|
Архив (Разное)
Свежие газеты