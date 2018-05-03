Милиция о выпивке на кладбищах в Радуницу: традиции, будем относиться с пониманием

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заявил

В ближайшие выходные милиция будет нести службу в усиленном режиме. Граждан просят сообщать о подозрительных предметах, а кроме того — не пить в общественных местах.На пресс-конференции по этому поводу журналисты интересовались:пояснил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка МВДСогласно ст. 17.3 КоАП, за распитие спиртного или появление в пьяном виде в общественном месте предусмотрен штраф или арест.объяснил представитель ведомства.