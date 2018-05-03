Почему на Гомельщине запретили пикеты? Будет разбираться ООН

В международной инстанции активистки обжалуют запрет властей на проведение в гомельском регионе серии пикетов в поддержку целостности и независимости Беларуси. Массовые мероприятия активистки намеревались провести в прошлом году в Брагине, Лоеве, Жлобине и Мозыре, однако местные власти не разрешили ни один из заявленных пикетов. Районные суды и Гомельский областной суд не удовлетворил жалобу на запрет мирных собраний.





Активистки также считают, что решения Брагинского, Лоевского, Жлобинского и Мозырского райисполкома, регулирующие порядки проведения массовых мероприятий в райцентрах, нарушают фундаментальные права граждан - на свободу мирных собраний и выражения мнений, предусмотренные статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.





"Беларусь не выполняет международные обязательства, поскольку национальный закон о массовых мероприятиях содержит двусмысленные и расплывчатые нормы, которые могут трактоваться и трактуются по-разному. Поэтому в жалобе в КПЧ ООН мы просим установить не только факт нарушения прав граждан со стороны государства, но и рекомендовать белорусскому правительству привести национальное законодательство о мирных собраниях в соответствие с международными обязательствами", - прокомментировал ситуацию руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб Леонид Судаленко.





По его словам, это уже 268-я жалоба, зарегистрированная в Комитет ООН по правам человека против белорусского правительства, 80 из которых были подготовлены и зарегистрированы Гомельском Центром стратегических тяжб.



