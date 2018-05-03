﻿ Почему на Гомельщине запретили пикеты? Будет разбираться ООН. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему на Гомельщине запретили пикеты? Будет разбираться ООН

13.04.2018 17:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Как сообщает gomelspring.org, волонтеры Гомельского Центра стратегических тяжб Алла Романчик и Наталья Щукина получили сообщение из Комитета ООН по правам человека о регистрации 3 апреля их совместной жалобы.

В международной инстанции активистки обжалуют запрет властей на проведение в гомельском регионе серии пикетов в поддержку целостности и независимости Беларуси. Массовые мероприятия активистки намеревались провести в прошлом году в Брагине, Лоеве, Жлобине и Мозыре, однако местные власти не разрешили ни один из заявленных пикетов. Районные суды и Гомельский областной суд не удовлетворил жалобу на запрет мирных собраний.

Активистки также считают, что решения Брагинского, Лоевского, Жлобинского и Мозырского райисполкома, регулирующие порядки проведения массовых мероприятий в райцентрах, нарушают фундаментальные права граждан - на свободу мирных собраний и выражения мнений, предусмотренные статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

"Беларусь не выполняет международные обязательства, поскольку национальный закон о массовых мероприятиях содержит двусмысленные и расплывчатые нормы, которые могут трактоваться и трактуются по-разному. Поэтому в жалобе в КПЧ ООН мы просим установить не только факт нарушения прав граждан со стороны государства, но и рекомендовать белорусскому правительству привести национальное законодательство о мирных собраниях в соответствие с международными обязательствами", - прокомментировал ситуацию руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб Леонид Судаленко.

По его словам, это уже 268-я жалоба, зарегистрированная в Комитет ООН по правам человека против белорусского правительства, 80 из которых были подготовлены и зарегистрированы Гомельском Центром стратегических тяжб.

В прошлом году общественные активисты из Гомеля Зинаида Шумилина и еще 11 человек получили ответ из Комитета ООН по правам человека, который установил, что права 12 жителей Гомеля на свободу мирных собраний и на выражение мыслей были нарушены государством. Согласно решению Комитета ООН по правам человека, белорусские власти должны опубликовать данное решение, привести национальное законодательство в соответствие с Международным пактом о гражданских и политических правах и обеспечить пострадавшим материальную компенсацию нанесенного ущерба.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает gomelspring.org, волонтеры Гомельского Центра стратегических тяжб Алла Романчик и Наталья Щукина получили сообщение из Комитета ООН по правам человека о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика