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Милиция разрешила выпивать на кладбище (но только по праздникам)
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Во вторник беларусы отмечают Радуницу. Все длинные выходные милиция в усиленном режиме будет следить за порядком на кладбищах и у храмов,
«Мы все прекрасно понимаем традиции. Если человек своими действиями не мешает другим людям при посещении, не создает конфликтных ситуаций, не оскорбляет человеческое достоинство – естественно, какие-то «понимающие меры будут действовать», – сказал представитель МВД.
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Во вторник беларусы отмечают Радуницу. Все длинные выходные милиция в усиленном режиме будет следить за порядком на кладбищах и у храмов, пишет TUT.by. Притом к...
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