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Милиция разрешила выпивать на кладбище (но только по праздникам)

13.04.2018 17:24 — Разное | KYKY  
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Во вторник беларусы отмечают Радуницу. Все длинные выходные милиция в усиленном режиме будет следить за порядком на кладбищах и у храмов, пишет TUT.by. Притом к употреблению спиртного на кладбищах обещают отнестись с пониманием, несмотря на административный кодекс. Об этом заявил представитель МВД Владимир Станилевич, отвечая на вопрос журналистов о традиции выпивать на могилах по стопке.

«Мы все прекрасно понимаем традиции. Если человек своими действиями не мешает другим людям при посещении, не создает конфликтных ситуаций, не оскорбляет человеческое достоинство – естественно, какие-то «понимающие меры будут действовать», – сказал представитель МВД.

 
 
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Во вторник беларусы отмечают Радуницу. Все длинные выходные милиция в усиленном режиме будет следить за порядком на кладбищах и у храмов, пишет TUT.by. Притом к...
 
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