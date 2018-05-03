Милиция разрешила выпивать на кладбище (но только по праздникам)

Во вторник беларусы отмечают Радуницу. Все длинные выходные милиция в усиленном режиме будет следить за порядком на кладбищах и у храмов, пишет TUT.by. Притом к употреблению спиртного на кладбищах обещают отнестись с пониманием, несмотря на административный кодекс. Об этом заявил представитель МВД Владимир Станилевич, отвечая на вопрос журналистов о традиции выпивать на могилах по стопке.

«Мы все прекрасно понимаем традиции. Если человек своими действиями не мешает другим людям при посещении, не создает конфликтных ситуаций, не оскорбляет человеческое достоинство – естественно, какие-то «понимающие меры будут действовать», – сказал представитель МВД.