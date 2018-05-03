В Бресте на многоэтажке поселилась соколиная пара – наблюдать за жизнью птиц можно в режиме онлайн

В Бресте на крыше многоэтажного дома поселились соколы-пустельги. Наблюдать за жизнью самца и самки можно в режиме реального времени на сайте ptushki.org, сообщает общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).





"В Бресте установлена камера, которая ведет трансляцию из гнезда соколиной пары, поселившейся на многоэтажке. Это уже 9-й сезон онлайн-видеонаблюдений за соколом-пустельгой. В этом году качество трансляции значительно улучшилось", – отметили в АПБ.





В общественной организации рассказали, что сокол-пустельга не строит гнезд, а занимает готовые (обычно вороньи, грачиные, сорочьи) или устраивается в гнездовой нише.

"Самка, выбрав спутника, больше не охотится. Ей нужно сформировать яйца и проверить охотничьи способности самца. Отцу семейства придется кормить не только себя и "супругу", но и птенцов, которые быстро растут", – объяснили в АПБ.





По словам специалистов, количество яиц в кладке у сокола-пустельги зависит от того, как часто и какой величины добычу приносит в гнездо самец перед откладкой яиц.

"В любом случае яиц не может быть больше 6-7. Обычно в гнезде сокола-пустельги появляется 5-6 яиц", – добавили в АПБ.