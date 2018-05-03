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Гомельские кадеты помогли семьям из России, Украины и Азербайджана разыскать погибших родственников в годы ВОВ

13.04.2018 18:10 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Как рассказал руководитель клуба – учитель истории Павел Денисенко, вот уже несколько лет училище занимается поисковой работой. Это не только исследование архивных документов в доступных базах данных, но и участие в поисковых работах, проводимых на территории области 52-м специализированным отдельным батальоном Министерства обороны Беларуси. Темой войны кадеты проникаются буквально с первых дней поступления в училище:


- Мы предлагаем кадетам для начала изучить историю собственной семьи, фронтовые пути родственников. Открываются удивительные страницы. Например, наш девятиклассник Иван Бронов не только разыскал место захоронения прадеда Ивана Федоровича Бронова, погибшего в Польше, но и восстановил имена еще восьми родных людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. А учащаяся Виктория Подберезкина разыскала могилы прапрадеда Георгия Федоровича Азарова и прадеда Аполлона Азарова, которые считались без вести пропавшими. С этого и начинается для наших ребят первый опыт поисковой работы. Теперь они, как и многие другие кадеты, активные участники клуба «Алые погоны».


Благодаря трудам в архивах и помощи волонтера-поисковика Руслана Фокина, недавно ребятам удалось помочь семьям из России, Украины и Азербайджана разыскать места гибели их родных людей – Моисея Меккеля и Гамида Абдурагимова, которые освобождали Гомельскую область и считались погибшими при форсировании Днепра. Только детальное изучение документов позволило установить истину. Оба погибли при форсировании Сожа в боях у Гомеля. Руководитель пресс-центра училища Татьяна Якименко рассказала историю двух воинов:

– Моисей Меккель был студентом Московского государственного университета. Вместе с вузом эвакуировался в Ашхабад и уже оттуда отправился на фронт. Родственники, а сегодня они живут в Киеве и Воронеже, не знали место его захоронения. Также не знали близкие, где упокоился учитель Гамид Абдурагимов, ушедший на фронт из Баку. Семья обратилась за помощью в розыске могилы, и поисковая работа дала результат. В ближайшие дни мы ждем эти семьи из России, Украины и Азербайджана, чтобы вместе побывать на воинских братских могилах, где захоронены их предки-герои.

                                                                                                                                       Фото: Мария АМЕЛИНА

 
Теги: Гомель
 
 
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