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​В связи с предстоящими праздниками, пенсионеры свои деньги смогут получить досрочно

13.04.2018 18:26 — Разное | ОНТ  
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Выплаты уже начали в Минске. Завтра, в основной день, пособия будут выплачивать в Брестской, Витебской, Минской и Могилёвской областях, а также в сельских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.

В понедельник пенсии будут выдавать в Витебске и во всех городских почтовых отделениях Гомельской и Гродненской областей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выплаты уже начали в Минске. Завтра, в основной день, пособия будут выплачивать в Брестской, Витебской, Минской и Могилёвской областях, а также в сельских...
 
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