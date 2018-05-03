​В связи с предстоящими праздниками, пенсионеры свои деньги смогут получить досрочно

Выплаты уже начали в Минске. Завтра, в основной день, пособия будут выплачивать в Брестской, Витебской, Минской и Могилёвской областях, а также в сельских отделениях Гомельского и Гродненского регионов.

В понедельник пенсии будут выдавать в Витебске и во всех городских почтовых отделениях Гомельской и Гродненской областей.