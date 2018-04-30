﻿ Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом

13.04.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом

В предвкушении встречи с хозяевами агроусадьбы  в Ганцевичах незаметно пролетели пятнадцать знакомых километров от Вороново до Жирмун. В центре агрогородка сворачиваем направо. Осталось не более десяти километров. Мимо тихих деревушек, красивого в своем величественном молчании леса, небольших озер с прозрачной гладью. Настоящее место для притяжения туристов, влюбленных в природу, ищущих уединения от шумной городской жизни, мелькнуло в голове. Уже после радушная хозяйка Оксана Юшкевич (на снимке) подтвердила мое предположение: сюда приезжают гости из Гродно, Минска, чтобы порыбачить или махнуть на «тихую охоту» за грибами и ягодами, насладиться свежим воздухом и отдохнуть от будничной суеты.


Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом

Именно озера, до которых от усадьбы рукой подать, шесть лет назад подкупили Оксану и ее супруга Юрия, жителей Лиды.

— Участок на жирмунской земле, на моей малой родине, мы приобретали для семейного отдыха, — увлеченно рассказывает хозяйка. — А потом подумали: почему бы не облагородить его и не сделать местом времяпрепровождения земляков? Да еще источником семейного дохода? Дружно взялись за дело. О масштабах сделанного не хочется сегодня даже вспоминать. Сколько труда! Сначала два года приводили в порядок только территорию, потом своими силами с нуля построили два дома. С мужем «освоили» профессии и печника, и маляра, и дизайнера… Все не перечислишь…

По словам Оксаны, все время им помогают дети. Тринадцатилетний Юра и десятилетняя Доминика — отличные помощники. Трудиться им не в тягость. Несмотря на свой юный возраст, знают, что усадьба когда-то перейдет к ним. Да и стенам лидской квартиры дети предпочитают ганцевичские просторы.

Как я их понимаю! С первого взгляда влюбляешься в это место. Невысокая живая изгородь окружает два добротных деревянных дома. Три года назад Юшкевичи посадили по периметру участка сосенки и березки. Оксана ухаживает за ними, как за детьми, чтобы не болели и поскорее подрастали.


Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом

Есть где разгуляться и порезвиться детишкам. Любители футбола и волейбола точно найдут себе занятие. А летом малышей ждет батут. 

Заядлые парильщики не обойдут стороной баню. Настоящую, русскую, с хорошим паром и березовыми вениками, которые заготавливает Юрий-младший. Родители же следят за тем, чтобы не было жалоб на слабый пар. Не удивительно, что после баньки на «ура» — холодненькая водичка. Она поступает аккурат из колодца в предбанник. Скажу честно, вкус, как в детстве, у бабушки…


Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом

 Желающим задержаться в Ганцевичах подольше есть где остановиться. Уютная спаленка в деревенском стиле с дизайнерскими кроватями от Юрия-старшего навевает ностальгию. Наверное, здесь спится по-особенному, умиро-творенно, и видятся радужные сны.

О вкусной еде для гостей заботится хозяйка агроусадьбы. В банкетном зале Оксана с Юрием принимают до ста человек. Не только блюда оценивают гости, но и интерьер комнаты. Особое внимание — кованым люстрам. Они — задумка и гордость Юрия. В умелых руках мужчины обыкновенные колеса от «сечкарни» превратились в настоящий шедевр. И придают комнате торжественность.

— А вот деревянные стены в зале вместо лака мы покрыли льняным маслом, — делится молодая женщина, но до конца так и не раскрывает секрет приготовления своего «лака». — Это старый «рецепт» наших дедушек и бабушек. Пусть он останется нашей маленькой тайной.


Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом
Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом

Ну а планами на будущее хозяева все-таки поделились. Они спешат до конца обустроить комнаты в домах. Душ, санузлы есть — дело за мебелью. Тогда можно будет разместить на ночь пятьдесят человек. Нельзя откладывать и строительство беседки. Летом она станет отличным местом для барбекю.

Одно волнует Юшкевичей: никак не могут придумать для своей усадьбы название. Может, кто-то из гостей его подскажет. В одном они уверены: имя будет красивое, как природа Ганцевичей, звучное, как трели птиц по утрам, и обязательно семейное, от которого веет теплом и домашним уютом…

Прощаясь с милой и приветливой хозяйкой агроусадьбы, гостеприимными Ганцевичами,  подумала: какие же Юшкевичи молодцы! Нынче столько молодых людей, не умеющих даже гвоздя забить. А они своими силами, трудом смогли обычный участок земли превратить в маленький рай для отдыхающих.  И все это с любовью к своим истокам, земле, малой родине!..

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и из архива семьи Юшкевич.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предвкушении встречи с хозяевами агроусадьбы  в Ганцевичах незаметно пролетели пятнадцать знакомых километров от Вороново до Жирмун. В центре агрогородка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польская делегация продолжает знакомиться с Зельвенским районом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика