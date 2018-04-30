Гостеприимные Ганцевичи, или Отдых с деревенским колоритом





В предвкушении встречи с хозяевами агроусадьбы в Ганцевичах незаметно пролетели пятнадцать знакомых километров от Вороново до Жирмун. В центре агрогородка сворачиваем направо. Осталось не более десяти километров. Мимо тихих деревушек, красивого в своем величественном молчании леса, небольших озер с прозрачной гладью. Настоящее место для притяжения туристов, влюбленных в природу, ищущих уединения от шумной городской жизни, мелькнуло в голове. Уже после радушная хозяйка Оксана Юшкевич (на снимке) подтвердила мое предположение: сюда приезжают гости из Гродно, Минска, чтобы порыбачить или махнуть на «тихую охоту» за грибами и ягодами, насладиться свежим воздухом и отдохнуть от будничной суеты.







Именно озера, до которых от усадьбы рукой подать, шесть лет назад подкупили Оксану и ее супруга Юрия, жителей Лиды.

— Участок на жирмунской земле, на моей малой родине, мы приобретали для семейного отдыха, — увлеченно рассказывает хозяйка. — А потом подумали: почему бы не облагородить его и не сделать местом времяпрепровождения земляков? Да еще источником семейного дохода? Дружно взялись за дело. О масштабах сделанного не хочется сегодня даже вспоминать. Сколько труда! Сначала два года приводили в порядок только территорию, потом своими силами с нуля построили два дома. С мужем «освоили» профессии и печника, и маляра, и дизайнера… Все не перечислишь…

По словам Оксаны, все время им помогают дети. Тринадцатилетний Юра и десятилетняя Доминика — отличные помощники. Трудиться им не в тягость. Несмотря на свой юный возраст, знают, что усадьба когда-то перейдет к ним. Да и стенам лидской квартиры дети предпочитают ганцевичские просторы.

Как я их понимаю! С первого взгляда влюбляешься в это место. Невысокая живая изгородь окружает два добротных деревянных дома. Три года назад Юшкевичи посадили по периметру участка сосенки и березки. Оксана ухаживает за ними, как за детьми, чтобы не болели и поскорее подрастали.























Есть где разгуляться и порезвиться детишкам. Любители футбола и волейбола точно найдут себе занятие. А летом малышей ждет батут.

Заядлые парильщики не обойдут стороной баню. Настоящую, русскую, с хорошим паром и березовыми вениками, которые заготавливает Юрий-младший. Родители же следят за тем, чтобы не было жалоб на слабый пар. Не удивительно, что после баньки на «ура» — холодненькая водичка. Она поступает аккурат из колодца в предбанник. Скажу честно, вкус, как в детстве, у бабушки…



















Желающим задержаться в Ганцевичах подольше есть где остановиться. Уютная спаленка в деревенском стиле с дизайнерскими кроватями от Юрия-старшего навевает ностальгию. Наверное, здесь спится по-особенному, умиро-творенно, и видятся радужные сны.

О вкусной еде для гостей заботится хозяйка агроусадьбы. В банкетном зале Оксана с Юрием принимают до ста человек. Не только блюда оценивают гости, но и интерьер комнаты. Особое внимание — кованым люстрам. Они — задумка и гордость Юрия. В умелых руках мужчины обыкновенные колеса от «сечкарни» превратились в настоящий шедевр. И придают комнате торжественность.

— А вот деревянные стены в зале вместо лака мы покрыли льняным маслом, — делится молодая женщина, но до конца так и не раскрывает секрет приготовления своего «лака». — Это старый «рецепт» наших дедушек и бабушек. Пусть он останется нашей маленькой тайной.



































Ну а планами на будущее хозяева все-таки поделились. Они спешат до конца обустроить комнаты в домах. Душ, санузлы есть — дело за мебелью. Тогда можно будет разместить на ночь пятьдесят человек. Нельзя откладывать и строительство беседки. Летом она станет отличным местом для барбекю.

Одно волнует Юшкевичей: никак не могут придумать для своей усадьбы название. Может, кто-то из гостей его подскажет. В одном они уверены: имя будет красивое, как природа Ганцевичей, звучное, как трели птиц по утрам, и обязательно семейное, от которого веет теплом и домашним уютом…

Прощаясь с милой и приветливой хозяйкой агроусадьбы, гостеприимными Ганцевичами, подумала: какие же Юшкевичи молодцы! Нынче столько молодых людей, не умеющих даже гвоздя забить. А они своими силами, трудом смогли обычный участок земли превратить в маленький рай для отдыхающих. И все это с любовью к своим истокам, земле, малой родине!..

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и из архива семьи Юшкевич.