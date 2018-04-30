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В Коробчицах пройдёт праздник весны и трёх стихий

13.04.2018 — Разное | Вечерний Гродно  
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Огонь, вода и воздух схлестнуться в воскресенье, 15 апреля, в агротуристическом комплексе «Коробчицы», чтобы подарить гродненцам праздник весны.

Старт празднику даст залп пушки в 12:00. Гости смогут насладиться показательными полётами парапланерной федерации Гродно и даже полетать на воздушном шаре — обзорные экскурсии над территорией парка проводятся по предварительной записи. На мероприятии будет представлена выставка современной спасательной техники, пройдут показательные выступления сотрудников МЧС по демонстрации профессиональных навыков спасения на воде, состоится водное мини-шоу и выступление оркестра МЧС. Кроме того, во время праздника сожгут чучело Морены и устроят хороводы у костра. Ярким моментом праздника станет файер-шоу.

Также на территории комплекса будет работать тир под открытым небом и фудкорт — желающие смогут угоститься шашлыками и колбасками. Можно будет покататься на дилижансе, принять участие в мастер-классе от ремесленников и посмотреть выступление народных и эстрадных коллективов в честь Весны и богини плодородия Живы.

Вход на территорию агротуристического комплекса платный. Справки по телефону: 93 94 00.

В Коробчицах пройдёт праздник весны и трёх стихий

 
Теги: Гродно
 
 
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Огонь, вода и воздух схлестнуться в воскресенье, 15 апреля, в агротуристическом комплексе «Коробчицы», чтобы подарить гродненцам праздник весны. Read More...
 
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