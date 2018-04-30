Зачем Департаменту охраны МВД гольф-кар на четыре места?

Департамент охраны Министерства внутренних дел решил увеличить свой автопарк на один электромобиль. Правда, это будет вовсе не знаменитая Tesla.





Судя по техническим характеристикам лота, ведомство планирует закупить... гольф-кар на четыре места. МВД готово заплатить за него 35 тысяч рублей





Еврорадио , что планируют участвовать в конкурсе на эту закупку. Представители минской компании "Аксиома-групп" подтвердили, что планируют участвовать в конкурсе на эту закупку.





"Основная специфика использования таких автомобилей в нашей стране — территории, где недопустимо применение обычных автомобилей, — рассказывают в "Аксиома-групп". — Это санатории, туристические комплексы, аэропорты, логистические центры, спортивные объекты”.





Есть у бизнесменов и версия о том, для чего электромобиль понадобился Департаменту охраны МВД:





"Сначала было предположение, что они будут использовать его для патрулирования парков. Однако оказалось, что использовать электромобили планируется на спортивных объектах. Видимо, готовятся к проведению Европейских игр в 2019 году, планируют задействовать их в охране стадионов. Пока тендер только на один автомобиль — вероятно, для обучения сотрудников. В случае успешного тестового испытания, возможно, будут закупать их уже массово".





Поставку гольф-кара ждут на складе Департамента охраны в деревне Горани Минского района, возле трассы Минск Гродно . Здесь на площади в 77 гектаров располагается «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь". Не исключено, электрокар нужен банально для того, чтобы передвигаться по этой немаленькой территории.

Но гольф-кар — это не единственная странная закупка, которую нам удалось найти. Белорусская АЭС недавно провела тендер на... лазерный стрелковый тренажёр. Это уже какие-то "Звёздные войны" в индустриальных ландшафтах!





Устройство стоило 15 тысяч рублей. Как объяснил поставщик, закупка проводилась для подразделений охраны станции.





"Цена зависит от количества лазерного оружия, наличия ноутбука, проектора и специальных программ. Одна единица лазерного оружия стоит около тысячи рублей. Цена на комплекты — от 7 до 12 тысяч рублей".

На охране Белорусской АЭС, естественно, экономить не нужно. Кто знает, возможно, занятия на лазерном стрелковом тренажёре когда-нибудь помогут спасти станцию ​​от нападения террористов?





Правда, не совсем понятно, почему дирекция АЭС сама должна тренировать охранников. Станция будет находиться под охраной военных. 11 октября стало известно, что под Островец в Гродненскую область, где строится АЭС, передислоцируется 1146 гвардейский зенитно-ракетный полк . До 1 мая подразделение, которое ранее находилось в Барановичах, уже разместится на новом месте несения службы.