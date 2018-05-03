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В честь выходных пенсии за 17 апреля в Беларуси выплатят досрочно
Пенсии и пособия за 17 апреля (Радуницу) РУП "Белпочта" выплатит досрочно. Об этом сообщается на
Выплаты в почтовых отделения Минска назначены на 13 апреля; во всех почтовых отделениях Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, в сельских отделениях Гомельской и Гродненской областей — с 14 апреля; в отделениях Витебска и городских отделениях Гомельской и Гродненской областей — 16 апреля.
17 апреля будут работать только дежурные почтовые отделения.
О режиме работы почтовых отделений можно узнать в Саll-центре РУП "Белпочта" по номеру 154.
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Пенсии и пособия за 17 апреля (Радуницу) РУП "Белпочта" выплатит досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
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