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В честь выходных пенсии за 17 апреля в Беларуси выплатят досрочно

13.04.2018 18:33 — Разное | Партизан  
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Пенсии и пособия за 17 апреля (Радуницу) РУП "Белпочта" выплатит досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Выплаты в почтовых отделения Минска назначены на 13 апреля; во всех почтовых отделениях Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, в сельских отделениях Гомельской и Гродненской областей — с 14 апреля; в отделениях Витебска и городских отделениях Гомельской и Гродненской областей — 16 апреля.

17 апреля будут работать только дежурные почтовые отделения.

О режиме работы почтовых отделений можно узнать в Саll-центре РУП "Белпочта" по номеру 154.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пенсии и пособия за 17 апреля (Радуницу) РУП "Белпочта" выплатит досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
 
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