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Андрей Коваленко: тренерский штаб ошибся со стратегией в подгтовке к Олимпийским играм

13.04.2018 18:04 — Разное | Партизан  
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Тренерский штаб лыжной сборной ошибся со стратегией вывода команды на пик формы к Олимпийским играм из-за участия в большом количестве международных стартов.

К Играм спортсмены подошли измотанными физически и морально. Проводились многочисленные тренировки за границей. Однако не могу понять, как при таком графике с тренировочных сборов отдельные атлеты приезжали с лишним весом 5 кг. Неспособность тренерского штаба мотивировать лыжников, не самая лучшая психологическая атмосфера в национальной команде не позволили качественно подготовиться к Играм, – считает председатель федерации. – В конфликте есть вина обеих сторон (спортсменов и тренеров). На мой взгляд, лучшим решением было бы расформировать национальную команду, как и тренерский штаб. Однако менее чем за полгода до Игр решили этого не делать, уже были лицензии”.

По мнению Андрея Коваленко, в последние годы по остаточному принципу формировался резерв национальной команды в лыжных гонках. В итоге наши лучшие юниоры сейчас находятся всего лишь на тридцатых местах в мировом рейтинге.


“Система подготовки лыжников выстроена, однако тренеры не заинтересованы в передаче спортсменов в вышестоящее звено. С учетом результатов национальной команды однозначно будут минимизированы зарубежные сборы. Есть договоренность с руководителем Всероссийской федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе о тренировках наших лучших атлетов на российских базах, где рядом с сильными соперниками смогут расти в мастерстве и белорусы”, – отметил Андрей Коваленко.

В следующем олимпийском цикле федерация лыжных гонок планирует сделать упор на укрепление материально-технической базы трех училищ олимпийского резерва: в Могилеве, Витебске и Плещеницах. Особое внимание будет уделено лыжной базе в Городке (Витебская область), куда уже приезжают готовиться не только белорусские молодежные и юношеские команды, но и российские спортсмены.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Тренерский штаб лыжной сборной ошибся со стратегией вывода команды на пик формы к Олимпийским играм из-за участия в большом количестве международных стартов.
 
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