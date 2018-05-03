Андрей Коваленко: тренерский штаб ошибся со стратегией в подгтовке к Олимпийским играм

К Играм спортсмены подошли измотанными физически и морально. Проводились многочисленные тренировки за границей. Однако не могу понять, как при таком графике с тренировочных сборов отдельные атлеты приезжали с лишним весом 5 кг. Неспособность тренерского штаба мотивировать лыжников, не самая лучшая психологическая атмосфера в национальной команде не позволили качественно подготовиться к Играм, – считает председатель федерации. – В конфликте есть вина обеих сторон (спортсменов и тренеров). На мой взгляд, лучшим решением было бы расформировать национальную команду, как и тренерский штаб. Однако менее чем за полгода до Игр решили этого не делать, уже были лицензии”.





По мнению Андрея Коваленко, в последние годы по остаточному принципу формировался резерв национальной команды в лыжных гонках. В итоге наши лучшие юниоры сейчас находятся всего лишь на тридцатых местах в мировом рейтинге.









“Система подготовки лыжников выстроена, однако тренеры не заинтересованы в передаче спортсменов в вышестоящее звено. С учетом результатов национальной команды однозначно будут минимизированы зарубежные сборы. Есть договоренность с руководителем Всероссийской федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе о тренировках наших лучших атлетов на российских базах, где рядом с сильными соперниками смогут расти в мастерстве и белорусы”, – отметил Андрей Коваленко.



