Парад марионеток

X Международный фестиваль театров кукол развернется в Минске с 18 по 21 мая

В программе 14 спектаклей из 7 стран. Впервые будут представлены Иран, Болгария, Испания. Поделиться своим творчеством приедут лучшие театральные коллективы из Франции, Израиля, России, выступят и все государственные театры кукол Беларуси.

— Мы хотим представить на фестивале разнообразие культур мира, — сказал художественный руководитель форума, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол Алексей Лелявский.

Большинство спектаклей адресовано взрослой аудитории.

— В нашей стране театр кукол воспринимается как театр для детей. Но это не значит, что во всем мире так же. Когда мы выбирали спектакли для фестиваля, то ориентировались не на возраст зрителей, а на то, насколько постановки представляют культуру страны или региона, — отметил руководитель.

Будет показано жанровое многообразие современного театра кукол. Смелое сочетание хореографии, пантомимы и классических форм никого не оставит равнодушным. Откроет культурный форум постановка «Новая земля» по одноименному произведению Я. Коласа Брестского театра кукол. Детскую программу представят трогательные спектакли из Израиля («Портняжка», The Train Theater) и Витебска («Умка», Белорусский театр «Лялька»).

Во время фестиваля состоятся мастер-классы и дискуссии. Также пройдет уникальный вечер театральной музыки от группы «НагУаль». Музыканты готовят программу из композиций, написанных специально для театров кукол.

Спектакли форума покажут на 5 площадках: в Белорусском государственном театре кукол, Новом драматическом театре, Республиканском театре белорусской драматургии, на Малой сцене Белорусского государственного молодежного театра и Камерной сцене Национального академического театра имени Я. Купалы.

Организаторы фестиваля — заслуженный коллектив Республики Беларусь Белорусский государственный театр кукол, Минский городской исполнительный комитет, Министерство культуры Республики Беларусь.

Международный фестиваль театров кукол проходит раз в два года. Впервые в Минске он состоялся в 1981-м как республиканский тур в рамках Всесоюзного фестиваля театров юного зрителя и театров кукол. В 1983-м его провели в Могилеве. Третий форум прошел в 1986 году в Гродно. В ­1990-м он перерос в первый Международный фестиваль театров кукол, который состоялся в Минске.