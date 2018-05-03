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Белпочта досрочно выплатит пенсии за 17 апреля

13.04.2018 18:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 13 апреля деньги выдавали в отделениях почтовой связи Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 14 числа – во всех отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, в сельских отделениях Гомельской и Гродненской областей; 16 апреля подключатся отделения Витебска. 17 апреля будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 13 апреля деньги выдавали в отделениях почтовой связи Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 14 числа – во всех отделениях...
 
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