Белпочта досрочно выплатит пенсии за 17 апреля

Новости Беларуси. 13 апреля деньги выдавали в отделениях почтовой связи Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 14 числа – во всех отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, в сельских отделениях Гомельской и Гродненской областей; 16 апреля подключатся отделения Витебска. 17 апреля будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

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