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Первый Белорусско-японский экономический форум пройдет в Японии в мае

13.04.2018 18:10 — Разное | Интерфакс  
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В Токио 10-11 мая 2018 года состоится первый Белорусско-японский экономический форум, сказано в сообщении Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП).

Организаторами форума выступили Национальное агентство инвестиций и приватизации, Посольство Беларуси в Японии, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке Организации содействия развитию внешней торговли Японии (ДЖЕТРО).

Мероприятие стартует в Токио, второй день форума пройдет на деловой площадке в Осаке.

В состав белорусской делегации войдут руководители Министерства здравоохранения, НАИП, БелТПП, Могилевского областного исполнительного комитета, СЭЗ "Могилев", СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". К участию в форуме приглашены инициаторы инвестиционных проектов, а также представители белорусских компаний, сотрудничающих с японскими партнерами.  

Программа форума предусматривает выступления официальных лиц двух стран. В ходе мероприятия будут организованы презентации инвестиционного потенциала Беларуси. Белорусская сторона представит инвестиционный потенциал индустриального парка "Великий камень" и ряд других инвестиционных проектов, в том числе в сфере машиностроения, электромобилей и высокотехнологичного медицинского оборудования.

Японские компании расскажут белорусским участникам о перспективах взаимодействия в сферах информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизации и робототехники, производства электромобилей и автокомпонентов, инвестиционного сотрудничества.

По данным Белстата, в январе 2018 года товарооборот Беларуси с Японией $10,6 млн, в том числе белорусский экспорт - $2,6 млн, импорт из Японии составил - $8 млн. Беларусь поставляет в Японию устройства на жидких кристаллах, стекловолокна, калийные удобрения, проволоку из нелегированной стали.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Токио 10-11 мая 2018 года состоится первый Белорусско-японский экономический форум, сказано в сообщении Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП)....
 
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