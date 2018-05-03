«Победный» март ДШИ

Музыкальные соревнования были и остаются мощным стимулом для развития исполнительского искусства. Проявить всю свою индивидуальность и одарённость, продемонстрировать высокий уровень профессионализма, свободное владение широкой палитрой средств выразительности и технологией мастерства – таков основной спектр задач, которые стоят перед конкурсантами.

Недавно в г. Клецке проходил II Республиканский открытый фестиваль-конкурс фортепианной музыки «Музыкальные искорки», в котором приняли участие почти 200 участников в различных возрастных номинациях. Ганцевичскую детскую школу искусств на этом конкурсе представляла юная пианистка Валерия Зелёнко (учитель А. А. Корницкая). Впервые приняв участие в конкурсе такого уровня, Валерия столкнулась с серьезной конкуренцией, ведь творчески состязались пианисты со всей республики! Девочка получила диплом участника фестиваля, памятный буклет и сувениры, а также приобрела ценный сценический опыт, стимул к более упорным занятиям и незабываемые впечатления.

Несколько десятков молодых пианистов, воспитанников музыкальных школ из Лунинца, Бреста, Иваново, Ганцевичей, Мотоля, Давид-Городка, Малориты, Телехан и Каменца вышли на сцену Пинского колледжа искусств, чтобы продемонстрировать свой музыкальный талант. По результатам конкурсных прослушиваний ученица IV класса Ганцевичской ДШИ Дарья Журавель (уч. А. А. Корницкая) была отмечена грамотой, Мария Занько (IV класс, уч. С. В. Григорян) – дипломом III степени, а выступление Юлианы Занько (V класс, уч. С. В. Григорян) было оценено наивысшим баллом и дипломом I степени. Надо отметить, что это не единственная в этом году победа Юлианы в конкурсе: 15 марта она принимала участие в I Областном фестивале юных пианистов «Новые горизонты» и стала дипломантом III степени.

Ещё одной победой в музыкальном конкурсе был знаменателен месяц март: 30-31 марта в г. Минске на базе Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки проходил XI Республиканский открытый конкурс юных скрипачей имени П.А.Володарского. В старшей возрастной группе принимала участие ученица VII класса Анастасия Пивоварчук.

Трудолюбие и целеустремленность скрипачки заслуживают уважения. Ведь мало иметь мечту, нужно, несмотря на трудности, идти к поставленной цели, дерзать и побеждать! И это ей удалось: Анастасия стала лауреатом III степени, а её учитель Алла Шейко и концертмейстер Ирина Ковалевская были отмечены именными грамотами.

Пожелаем нашим музыкантам стремления к новым победам и покорению новых сцен!

Алла КОРНИЦКАЯ,

руководитель отделения фортепиано, струнных и духовых инструментов.









На фото 1 (слева направо): Юлиана Занько, Мария Занько, Дарья Журавель.



На фото 2: Валерия Зелёнко.



Фото из архива ДШИ.