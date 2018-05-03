«Мы же идем на кладбище не для того, чтобы завалить могилы искусственными цветами?»

В этом году белорусы будут отмечать Радуницу 17 апреля. Многие заранее приезжают на кладбище, чтобы навести порядок – вымыть памятники, смахнуть пыль с оградок, выбросить старые цветы.

«В праздник могут на 20 рублей купить!»

По статистике, каждый год больше полутора миллиона человек по всей стране навещают усопших. Невозможно подсчитать точно, но даже если каждый третий принесет искусственный цветок, на кладбищах их окажется около миллиона.

Выбор искусственных цветов огромен.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Экологи бьют тревогу и призывают покупать живые цветы.

И они около кладбищ продаются: почти в каждой точке есть вывеска «Живые цветы».

Продавцы цветов говорят, что перед праздником на кладбище приезжают пожилые люди.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Живые цветы есть почти у каждого продавца.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Пока покупателей не очень много. По словам продавцов, наплыв будет в понедельник, вторник и среду.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- Мы продаем гвоздики и розы, люди ставят их в вазы на могилках, - рассказывает продавец у вторых ворот Северного кладбища. – Но их гораздо меньше берут, чем искусственных.

- А что обычно берут?

- Что купят – непредсказуемо, бывает на 50 копеек, на рубль, на два. Кто-то берет букет, кто-то корзинку, а кто-то веточку. Но чем богаче с виду человек, тем он жаднее: берет за 50 копеек и просит уступить: «А давайте за 10?». Могут прийти и попросить «Дайте три букетика на пять рублей». Но в праздник могут и на 20, и на 30 рублей купить.

Корзинки - от 8 до 10 рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Маленькие веточки - по рублю.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Ромашки - 5 рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Тратят по разному: от 50 копеек до 20 рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Хризантемы – 5 рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Большая корзина - 25 рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Маленькие букетики стоят от рубля до пяти, самая большая корзина, которую берут на похороны, 25 рублей. Сумму дневной выручки продавец не называет, но жалуется на конкурентов.

Выбор действительно большой.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- Зимой бывает и по нулям, и пять-восемь рублей за день. В праздники – больше. Если мы на торговом ряду работаем круглый год, то на Деды и на Радуницу здесь появляется море залетных продавцов. Чтобы конкурировать, нам остается привлекать ценами: ну где вы купите такую корзинку за 10 рублей? Никогда не купите.

Но многие, кстати, специально ищут живые цветы. Их необязательно убирать сразу, они засыхают и стоят, ничего. Я родителям летом заношу только живые, а потом неделю, две недели не появляюсь. Ставлю в баночку, в вазочку – и они стоят. Хочу именно живые: у них был частный дом, и вот эти огородные – это душевно.

Словно в подтверждение этой мысли следующие покупатели берут именно живые цветы.

- Это для моего сына Сергея, - пожилая женщина прижимает к груди две гвоздики.

Цветы для сына - живые, потому что для матери он всегда жив.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- Розы дарил Эдуардовне, любил… - кивает Евгений, товарищ Сергея, который привез на кладбище его маму. – Это память. А бумажные цветы… Я не знаю. Бумага есть бумага: да, она долго стоит, но это – от сердца.

- Когда приносишь живые, будто он еще живой. Он утонул три года назад, 15 июня 2015 года. 47 лет, сегодня ему исполнилось бы 50. Самый рассвет…

- Сын у него остался, хорошую жизнь он прожил. Помогал людям. Человек был с большой буквы. Он много хороших людей знал, дружил с Анной Шаркуновой, с Борисом Моисеевым, с композитором Валерием Головко.

- Очень любил водичку – и она его забрала. Добрый, благородный человек. Хорошего я сына вырастила… Лучше б я улеглась там! Угадаете, сколько мне лет? 83. Я сама квартиру содержу, зарядку делаю, поддерживаю себя. А что делать? Видно, Бог меня любит. И я его тоже.

«Не могут цветы быть вреднее всего остального пластика, которым мы пользуемся!»

Входим на кладбище. Две сестры моют памятник и ставят в вазу большой пышный красный искусственный букет – они приехали к маме и папе.

Искусственные цветы стоят дольше живых - этим они удобны для тех, у кого нет возможности часто приезжать на кладбище.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Перед Радуницей люди приезжают убрать могилки.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Каждый год на одном только Северном кладбище оказывается на 100-150 тысяч больше букетов.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Очень много цветов.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- Хочется принести цветочки, когда идешь к родителям, это украшает могилу, - объясняют они свой выбор. - Живые цветы быстро теряют внешний вид, это выглядит неаккуратно... Можно их приносить или сажать живые, есть возможность часто ездить, чтобы убирать и ухаживать. А искусственные – это надолго. Цветы - это, наверное, один процент от всего пластика, который загрязняют планету.

По подсчетам экологов, белорусы тратят на искусственные цветы 500 тысяч долларов в год.

Фото: ecoidea.by

- Мы делали эти подсчеты, чтобы отразить масштаб. Предположили, какое количество людей приходит на кладбище на Радуницу, и допустили, будто каждый из них покупает один недорогой цветок (по 1-2 рубля), - говорит директор Центра экологических решений и руководитель программы по химическим веществам и отходам Евгений Лобанов. – Разумеется, в реальности эта сумма гораздо более внушительная: ведь семьи посещают не одну, а несколько могил, покупают не один цветок, а несколько, и стоить это может дороже, чем два рубля.

Экологи предлагают альтернативу: живые цветы или карликовые кустарники.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- Перед Радуницей люди избавляются от цветов с прошлого года. Что хуже: выбросить их, закопать или сжечь?

- Хуже всего, наверное, сжечь. Закопать и выбросить на свалку – по сути, равнозначные поступки. Дело в том, что искусственные цветы никак не перерабатываются. Они будут долго, до 100 лет разлагаться, отравляя анилиновыми красителями почву и воду.

- Мы используем много пластика в жизни, почему зло именно цветы?

- Не именно они. Проблема заключается в одноразовых предметах, их становится слишком много. Просто пластик – наиболее дешевый материал, и многие изделия делают из него таким образом, что их сложно переработать. Например, стаканчики из-под кофе: они не бумажные, там есть слой пластика – и в итоге они отправляются не на переработку, а на свалку.

Менять цветы - генерировать мусор. Не убирать - оставлять могилу неухоженной. Что же делать?Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Цветов в мусорках немного, потому что их все время вывозят - сотрудники кладбища заказали для этого в два раза больше техники.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Цветы – категория товаров, которая не проходит такого тщательного контроля и сертификации, как, например, те же стаканчики. На наш взгляд, это серая зона: никто не знают, из чего их делают, в каких условиях, и есть ли гарантия относительно отсутствия в них токсичных красителей.

В основном искусственные цветы привозят к нам из России. Насколько нам известно, у продавцов отсутствуют сертификаты них, и трудно определить, из чего они реально состоят – полиэстера, ПВХ, латекса. Но, как правило, их делают из неперерабатываемых в Беларуси типов пластика. В их составе также используются синтетические ткани, которые нужно вручную отделять и сортировать.

Ветки, пакеты - и цветы.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Одна семья - один букет, несколько семей - оранжерея.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Иногда цветы уносит ветром - и они сиротливо лежат в проходах, пока их кто-нибудь не подберет.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Если бы кто-то этим занялся, пришлось бы создать целую систему для избавления от пластиковых цветов: разделять пластик, который можно переработать, от того, который нельзя – собирать отдельно полипропилен и полиэтилен… Но никто этим заниматься не будет.

- Поэтому проще отказаться, чем перерабатывать?

- Однозначно. Искусственные цветы – это модная традиция последних 10-15 лет. В 90-х годов ничего этого не было! Привозили и высаживали, в зависимости от времени года, живые цветы или кустарники. Мы же приезжаем на кладбище не для того, чтобы завалить могилу цветами, а для чего-то другого, верно?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Чтобы убрать старые цветы, заказываем дополнительные тракторы и контейнеровозы»

По документам только на старой части Северного кладбища 90 194 могилы. На новой – еще больше 10 тысяч. Представляете, сколько приходится покупать и выбрасывать цветов, если менять их каждый год?

- Мы весь год убираем общие места на кладбище: вывозим мусор, чистим дорожки, вырубаем кусты, которые мешают машинам проехать, - рассказывают в администрации кладбища. – Радуница - действительно более напряженное время, у нас уже авралы. Мы заказываем больше техники: вместо одного трактора просим два, вместо большого и малого контейнеровозов – по два. И мы не одни такие, в такой ситуации находятся все кладбища. Запрещать приносить людям искусственные цветы мы, конечно, не будем, хоть они и усугубляют уборку. Люди начинают подчищать могилы, и помимо веток и пакетов образуется лишний мусор.

Священнослужители тоже считают, что на могилу близких лучше всего принести живые цветы :

- Затем мы идем на их могилы, куда несем радость о Воскресшем Христе. В этом и есть религиозный смысл праздника. И цветы - это всего лишь элемент культуры, - говорит настоятель храма святителя Кирилла Туровского священник Владимир Долгополов. - Но в искусственных цветах чувствуется фальшь. Все-таки живой цветок приносится на кладбище как символ прекрасной жизни, которая создана Богом.

А КАК У НИХ?

В Украине установят 1500 щитов с призывами не нести на могилы пластиковые цветы.

В Германии цветы в основном живые, садят кустики и карликовые деревья.

На Хайгейтское кладбище в Великобритании запрещено приносить искусственные цветы с 2010.