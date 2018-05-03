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В Бресте из-под конвоя сбежал подозреваемый в совершении наркопреступления

13.04.2018 22:54 — Разное | Заря (Брестская обл.)  
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Вечером 10 апреля из брестской больницы сбежал подозреваемый в совершении преступления, связанного с наркотиками.

Им оказался житель областного центра, 1991 года рождения.

- С 5 апреля он находился на стационарном лечении в одном из учреждений здравоохранения города, – рассказал ZARYA.BY официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Ранее в отношение него были возбуждены уголовные дела по частям 2,3 статьи 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), в связи с чем подозреваемый находился под стражей.

 По факту побега возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 413 УК РБ (Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого. 

 
 
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В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого
 
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