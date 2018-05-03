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В БГУ больше не будет Института журналистики

14.04.2018 11:09 — Разное | CityDog  
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13 апреля совет БГУ решил расформировать Институт журналистики. Теперь вместо него будет два самостоятельных подразделения, пишет TUT.BY.

1 сентября 2008 года в БГУ появился Институт журналистики, в который десять лет входило два факультета: журналистики и повышения квалификации и переподготовки. На последнем до недавнего времени обучались только журналисты. Теперь это могут сделать и выпускники других специальностей. Решение о реорганизации института в университете прорабатывали несколько последних месяцев.

– Сегодня для БГУ является актуальной стратегическая задача по повышению качества образования. Ее достижение осуществляется через оптимизацию структуры специальностей, создание системы дистанционного обучения, генерацию финансовых средств. Одним из возможных решений этих задач является создание общеуниверситетского факультета, централизующего дополнительное образование по комплексу БГУ. Данной структурой станет факультет повышения квалификации и переподготовки, который сегодня входит в Институт журналистики. Ему присвоят статус единого научно-методического и координационного центра дополнительного образования взрослых в комплексе вуза, – рассказали в пресс-службе БГУ.
 

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На совете рассматривали еще один вопрос – о переименовании факультета журналистики. Новое название собираются придумать до конца апреля.

– На факультете готовят кадры как для СМИ, так и для сферы публичного информационного пространства Беларуси. Факультет журналистики фактически перестал быть монофункциональным с 1996 года, когда началась подготовка по специальности «информация и коммуникация». По инициативе кафедры технологий коммуникации в 2013 году в общегосударственный классификатор профессий внесли должности «специалист по связям с общественностью» и «специалист по рекламной коммуникации». Это позволило легитимизировать данные виды деятельности и обеспечить выпускников рабочими местами. Переименование в соответствии с имеющимися программами подготовки даст мощный импульс инновационному развитию факультета. К слову, планируется в следующем учебном году впервые в Беларуси открыть новую специальность магистратуры «Медиакоммуникации», – говорят в пресс-службе БГУ.
 

И еще почитайте выпускников Института журналистики: Стесняюсь спросить у друзей или специалистов, поэтому гуглю.


А еще у журналистов БГУ теперь будет новый декан. 12 апреля все узнали, что возглавлявший 13 лет факультет и весь институт Сергей Дубовик уходит с поста декана. Сейчас функции декана исполняет его заместительница, Ольга Руденко.

 

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13 апреля совет БГУ решил расформировать Институт журналистики. Теперь вместо него будет два самостоятельных подразделения, пишет TUT.BY. Читать дальше
 
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