Что смотреть в большие выходные. 5 сериалов от известных кинорежиссеров

Дэнни Бойл снимает сериал про знаменитого миллиардера, Даррен Аронофски – зрелищную документалку про Землю и космос. Знаменитые кинорежиссеры все чаще пробуют себя в съемках для телевидения. Мы подобрали для вас несколько отличных проектов, снятых недавно.

«ТРАСТ», ДЭННИ БОЙЛ

1 сезон (2018), 10 эпизодов (пока вышло три)

«Траст» основан на реальной истории похищения Пола Гетти III, внука миллиардера Пола Гетти . Как известно, старик Гетти отказался платить выкуп похитителям, считая случившееся едва ли не инсценировкой. Между прочим, сериал Бойла допускает и такую трактовку – его герой Гетти III выглядит вполне способным на такую глупость. «Траст» очевидно будут сравнивать с фильмом Ридли Скотта «Все деньги мира» (2017), который рассказывает ровно ту же историю. И пока у Бойла получается быть менее серьезным и более саркастичным. Достаточно посмотреть на Дональда Сазерленда в роли скряги-миллиардера. Наш вердикт – смотреть дальше!

Сюжет про о-о-очень большие деньги Дэнни Бойл вполне вероятно постарается превратить в гротеск. Кстати, первые эпизоды «Траста» никак не противоречат подобной трактовке. В сериале запредельно огромные деньги становятся метафорой всемогущества и вседозволенности… и, разумеется, проклятием.

«МОЗАИКА», СТИВЕН СОДЕРБЕРГ

1 сезон (2018), 7 эпизодов, пока информации о втором сезоне нет

Сюжет «Мозаики» строится вокруг исчезновения известной детской писательницы Оливии Лейк, которая пропала в новогоднюю ночь. Считая Оливию убитой, полиция арестовывает ее мужчину Эрика Нила. Четыре года спустя за собственное расследование берется сестра Эрика Петра. Казалось бы, перед нами обычный, пусть и запутанный, детектив.

Режиссер Стивен Содерберг сделал максимум для того, чтобы детектив оказался совсем не обычным. Главная особенность «Мозаики» – ее вариативность: в специальном приложении зритель может следовать по разным направлениям, выбирая точку зрения на события. Такая возможность кардинально изменяет зрительский опыт. Кроме того в сериале работают интерактивные штучки – медиафайлы-флешбэки, которые также открываются в приложении и дополняют общую картину. Содерберг откровенно экспериментирует с формой и воздействием на зрителя. Добавим, что «Мозаика» стала возвращением в большое кино для знаменитой Шэрон Стоун.

Бонус. Еще посмотреть у Содерберга: «Больница Никербокер» и «Девушка по вызову» (выступил продюсером проекта).

«ONE STRANG ROCK», ДАРРЕН АРОНОФСКИ

1 сезон (2018), стартовал 26 марта, ожидаем 10 эпизодов

Довольно редкий случай, когда режиссер художественного кино пробует свои силы как документалист. Очевидно, организационные и технические возможности канала National Geographic прельстили знаменитого Даррена Аронофски попробовать себя в документальном проекте.

Это будет увлекательное научно-популярное шоу про историю Земли уже из первых эпизодов ясно, что сериал снят с размахом. Микроорганизмы, насекомые, млекопитающие, активные вулканы, космос, экзотические страны и места, проблема происхождения жизни и интеллекта – кажется, авторы вообще не хотят ограничивать себя. Ведущим One Strange Rock стал Уилл Смит. Среди приглашенных звезд – известный канадский астронавт Крис Хэдфилд , известный не только космическими исследованиями, но и исполнением песни Дэвида Боуи Space Oddity прямо на орбите (обязательно послушайте).

«ОПАСНАЯ КНИГА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ», ГРЕГ МОТОЛЛА

1 сезон (2018), 6 эпизодов

В 2007 году в Британии вышла The Dangerous Book for Boys, что-то вроде диснеевской «Энциклопедии юных сурков». Книга содержала уйму полезных сведений: например, как ориентироваться по звездам и пр. Через одиннадцать лет Брайн Крэнстон , звезда сериала «Во все тяжкие», спродюсировал семейный сериал, где книжка является важным сюжетным элементом. Режиссером большинства эпизодов стал Грег Мотолла ( SuperПерцы и «Пол: секретный материальчик» ).

The Dangerous Book for Boys позволяет героям путешествовать по воображаемым мирам (если вы к этому готовы). Ее владельцы братья МакКенна живут с любимой мамой, бабушкой, которая до сих пор тащится по Вудстоку, и дядей-раздолбаем. Отец братьев погиб, но оставил после себя «Опасную книгу для мальчиков». И когда у семьи все начинает валиться из рук, младший из братьев Уайетт обращается к книге за ответами. Очень скоро зритель понимает, что, возможно, никакой магии в книге нет, но есть вещь более ценная – твоя семья, которая всегда остается с тобой.

«КРИЗИС В ШЕСТИ СЦЕНАХ», ВУДИ АЛЛЕН

1 сезон (2016), 6 эпизодов, сериал закончен

Действие происходит в 1960-е в Нью-Йорке. Аллен играет роль писателя-постмодерниста Сидни Мунцингера, считающего себя интеллектуалом. Его жена Кей верховодит в местном клубе пожилых дам. Однажды размеренную жизнь четы Мунцингеров нарушает молодая бунтарка Ленни Дейл, внезапно свалившаяся им на голову. Случится небольшое столкновение миров – скучный и благообразный мир Сидни пошатнется от непосредственности Ленни. К слову, на эту роль Аллен пригласил певицу Майли Сайрус.

Вуди Аллен выпустил свой первый (и пока единственный) сериал, когда ему уже стукнуло восемьдесят. При этом он сам выступил сценаристом всех эпизодов, режиссером, а также сыграл главную роль. «Кризис» получил не слишком хорошую критику, но поклонники Аллена найдут в сериале все фирменные «фишки» режиссера и, вероятно, не будут разочарованы.