Перестроились: в Телеханах перестали выпускать деревянные лыжи

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Времена былой славы поселка вспоминаются с ностальгией. Теперь 160 сотрудников фабрики выпускают мебельный щит. Продукция идет на экспорт. Лыжное производство стоит. Директор филиала «Телеханы» государственного предприятия «Беларусьторг» Николай Поплавский резюмирует — спрос потерян:





— У нас есть оборудование, которое может выпускать лыжи только по старой технологии. Еще недавно делали совсем немного под заказ для России. Широкие промысловые лыжи, которые подходят, например, для охотников, полярников. Но сейчас заказов нет.





Навострить лыжи и в... лес

В советские времена фабрика выпускала сотни тысяч пар в год. Лыжи расходились от Бреста до Дальнего Востока. Впрочем, тогда удерживать марку позволяли условия рынка, как и на многих других предприятиях Союза. Даже там, где производство морально устарело. Отчасти так получилось и в Телеханах. По словам Николая Поплавского, пластиковая продукция появилась еще в 1970–е годы. И уже тогда в мире потребление лыж сократилось в 25 раз, ведь главное преимущество полимерных материалов — в их прочности. Пластик служит дольше дерева и не ломается. Поэтому, даже при том, что стоит он дороже, покупать такие лыжи выгоднее.





Вероятно, уже в 1980–е годы можно было бы задуматься о мировой тенденции и начать модернизацию. Но, вспоминает Николай Поплавский, ехали по накатанной дороге:





— Сохранили производство ради бренда. Давали вал, отправляли лыжи вагонами по всей стране. Зарабатывали хорошие деньги. Надо учитывать, что и качественное сырье поступало к нам из России. Это пермский и карельский лес.





Проблемы начались в 1990–е. Рынок наводнил импорт, пошли перебои с сырьем. Сейчас, говорит Николай Поплавский, на рынке большое разнообразие пластиковых лыж. От дорогих европейских брендов до дешевых китайских, которые по себестоимости выходят на 20% дороже деревянных. Впрочем, потенциал у предприятия есть. В первую очередь, считает Николай Поплавский, производственная площадка:





— Если предположить, что мы начнем выпускать пластиковые лыжи, то их тоже нужно будет красить, понадобится вытяжка, тамбуры. Под все это есть цех, который пустует. И люди с пониманием дела.



