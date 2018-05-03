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Милиция разрешила белорусам культурно выпить на кладбище в Радуницу

14.04.2018 10:58 — Разное | Партизан  
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В МВД напомнили, что распитие спиртных напитков на кладбище считается правонарушением, поскольку это общественное место, но милиция отнесется к этому с пониманием 17 апреля.

В 2018 году Радуница отмечается 17 апреля. В этот день люди посещают могилы родственников и близких людей, порой это дело не обходится без алкоголя. Сотрудники милиции будут следить за порядком на кладбищах и обещают не привлекать к административной ответственности тех, кто культурно, хотя и со спиртным, поминает своих предков.
 
Начальник отдела по массовым мероприятиям МВД Владимир Станилевич объяснил, что распитие спиртных напитков на кладбищах, которые являются общественным местом, считается административным правонарушением.
 
«Но в народе существуют определенные традиции. Если человек своими действиями не мешает другим, не создает конфликтных ситуаций, то органы правопорядка будут относиться с пониманием», - цитирует милицейского чиновника Телеграф


 
 
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В МВД напомнили, что распитие спиртных напитков на кладбище считается правонарушением, поскольку это общественное место, но милиция отнесется к этому с пониманием...
 
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