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Валютные качели: на субботних торгах доллар и евро снова пошли в рост
На открытии торгов в Минске 14 апреля доллар вырос на 0,0015 (0,07%) до 2,0370 белорусского рубля.
Евро по состоянию на 10.20 поднялся на 0,0021 (+0,08%) до 2,5129 белорусского рубля.
Российский рубль упал на 0,0298 (0,90%) до 3,2845 белорусского за 100 единиц, сообщает
Напомним, курс доллара и евро существенно вырос, а российского рубля рухнул в понедельник-среду на фоне введенных 6 апреля санкций США против российских чиновников и олигархов.
Однако на торгах в четверг-пятницу российский рубль снова пошел в рост из-за роста цен на нефть и информации Минфина США, который выступил против введения санкций в отношении российского госдолга.
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На открытии торгов в Минске 14 апреля доллар вырос на 0,0015 (0,07%) до 2,0370 белорусского рубля.
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