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Валютные качели: на субботних торгах доллар и евро снова пошли в рост

14.04.2018 10:24 — Разное | Партизан  
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На открытии торгов в Минске 14 апреля доллар вырос на 0,0015 (0,07%) до 2,0370 белорусского рубля.

Евро по состоянию на 10.20 поднялся на 0,0021 (+0,08%) до 2,5129 белорусского рубля.

Российский рубль упал на 0,0298 (0,90%) до 3,2845 белорусского за 100 единиц, сообщает banki24.by.


Напомним, курс доллара и евро существенно вырос, а российского рубля рухнул в понедельник-среду на фоне введенных 6 апреля санкций США против российских чиновников и олигархов. 

Однако на торгах в четверг-пятницу российский рубль снова пошел в рост из-за роста цен на нефть и информации Минфина США, который выступил против введения санкций в отношении российского госдолга. 



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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На открытии торгов в Минске 14 апреля доллар вырос на 0,0015 (0,07%) до 2,0370 белорусского рубля.
 
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