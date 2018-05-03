Валютные качели: на субботних торгах доллар и евро снова пошли в рост

Евро по состоянию на 10.20 поднялся на 0,0021 (+0,08%) до 2,5129 белорусского рубля.





banki24.by . Российский рубль упал на 0,0298 (0,90%) до 3,2845 белорусского за 100 единиц, сообщает









Напомним, курс доллара и евро существенно вырос, а российского рубля рухнул в понедельник-среду на фоне введенных 6 апреля санкций США против российских чиновников и олигархов.





Однако на торгах в четверг-пятницу российский рубль снова пошел в рост из-за роста цен на нефть и информации Минфина США, который выступил против введения санкций в отношении российского госдолга.







