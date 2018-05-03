Открыто конкурсное производство по «Сармат Термо-Инжиниринг», которое принадлежало Кныровичу

Такое определение вынес 20 марта Экономический суд Минской области, говорится в информации, опубликованной в Едином госреестре сведений о банкротстве.





Управляющим в производстве по делу назначен индивидуальный предприниматель Дегтярев Андрей Владимирович, который ранее был временным управляющим.





Он должен до 10 июля провести анализ финансово-хозяйственной деятельности должника и представить заключение о наличии или отсутствии факта банкротства, а также, в первом случае, – план ликвидации или санации.





Напомним, суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности данного предприятия 24 января и ввел защитный период на срок до 20 марта.





По его итогам временный управляющий представил отчет, согласно которому должник является неплатежеспособным, и неплатежеспособность приобретает устойчивый характер.





«Сармат Термо-Инжиниринг» – детище бизнесмена Александра Кныровича. Он был задержан в январе 2017 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов.