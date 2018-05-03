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Открыто конкурсное производство по «Сармат Термо-Инжиниринг», которое принадлежало Кныровичу
В отношении ООО «Сармат Термо-Инжиниринг» открыто конкурсное производство и начата подготовка дела об экономической несостоятельности к судебному разбирательству.
Такое определение вынес 20 марта Экономический суд Минской области, говорится в информации, опубликованной в Едином госреестре сведений о банкротстве.
Управляющим в производстве по делу назначен индивидуальный предприниматель Дегтярев Андрей Владимирович, который ранее был временным управляющим.
Он должен до 10 июля провести анализ финансово-хозяйственной деятельности должника и представить заключение о наличии или отсутствии факта банкротства, а также, в первом случае, – план ликвидации или санации.
Напомним, суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности данного предприятия 24 января и ввел защитный период на срок до 20 марта.
По его итогам временный управляющий представил отчет, согласно которому должник является неплатежеспособным, и неплатежеспособность приобретает устойчивый характер.
«Сармат Термо-Инжиниринг» – детище бизнесмена Александра Кныровича. Он был задержан в январе 2017 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
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В отношении ООО «Сармат Термо-Инжиниринг» открыто конкурсное производство и начата подготовка дела об экономической несостоятельности к судебному...
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