﻿ НАТО приветствует авиаудары по Сирии. Беларусь осуждает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НАТО приветствует авиаудары по Сирии. Беларусь осуждает

14.04.2018 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
НАТО приветствует авиаудары США, Великобритании и Франции по ряду объектов в Сирии, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщается на сайте НАТО 14 апреля.

"Я поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима. Это сократит возможности режима по поводу дальнейших химических атак против населения Сирии", – цитирует заявление gordonua.com

Он также подчеркнул, что "НАТО последовательно осуждает продолжающееся использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений".

"Использование химического оружия неприемлемо, и ответственные лица должны понести ответственность. НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности и считает необходимым защитить Конвенцию о химическом оружии. Это требует коллективного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества", – добавил Столтенберг.

Тем временем Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии 14 апреля. «Тем самым ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона», - цитирует заявление белорусского МИД Телеграф

В МИД призвали все стороны конфликта немедленно прекратить огонь против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров. 

Вместе с тем в Минске заявили, что применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий, но и ответ на них должен базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься согласно нормам международного права. «Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии», - утверждается в заявлении. 

В МИД отметили, что Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химоружия в Сирии и доложить результаты расследования Совбезу ООН, членам которого следует приложить максимальные усилия для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.





 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НАТО приветствует авиаудары США, Великобритании и Франции по ряду объектов в Сирии, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщается на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГРУСТЬ И РАДОСТЬ В СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ РАДОНИЦЫ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика