НАТО приветствует авиаудары по Сирии. Беларусь осуждает

"Я поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима. Это сократит возможности режима по поводу дальнейших химических атак против населения Сирии", – цитирует заявление

Он также подчеркнул, что "НАТО последовательно осуждает продолжающееся использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений".

"Использование химического оружия неприемлемо, и ответственные лица должны понести ответственность. НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности и считает необходимым защитить Конвенцию о химическом оружии. Это требует коллективного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества", – добавил Столтенберг.

Телеграф Тем временем Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирии 14 апреля. «Тем самым ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона», - цитирует заявление белорусского МИД





В МИД призвали все стороны конфликта немедленно прекратить огонь против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.





Вместе с тем в Минске заявили, что применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий, но и ответ на них должен базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься согласно нормам международного права. «Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии», - утверждается в заявлении.





В МИД отметили, что Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химоружия в Сирии и доложить результаты расследования Совбезу ООН, членам которого следует приложить максимальные усилия для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.