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Минские спасатели помогли мужчине выбраться из болота у Свислочи
14.04.2018 11:23 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 13 апреля около 20.00. Прохожие сообщили в МЧС о том, что на улице Якубова в направлении реки Свислочь в болотистой местности на глубине около метра застрял мужчина.
Спасатели в гидрокостюмах извлекли беднягу из болота и передали медикам, пишет
Оказалось, что мужчина 1990 года рождения по своей неосторожности попал в ловушку. Медики диагностировали у пострадавшего общее переохлаждение и черепно-мозговую травму.
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Спасатели в гидрокостюмах извлекли беднягу из болота и передали медикам.
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