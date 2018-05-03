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Минские спасатели помогли мужчине выбраться из болота у Свислочи

14.04.2018 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Инцидент произошел 13 апреля около 20.00. Прохожие сообщили в МЧС о том, что на улице Якубова в направлении реки Свислочь в болотистой местности на глубине около метра застрял мужчина.

Спасатели в гидрокостюмах извлекли беднягу из болота и передали медикам, пишет БЕЛТА.

Минские спасатели помогли мужчине выбраться из болота у Свислочи Француженке вернули украденный 38 лет назад "Пежо", пролежавший в болоте

Оказалось, что мужчина 1990 года рождения по своей неосторожности попал в ловушку. Медики диагностировали у пострадавшего общее переохлаждение и черепно-мозговую травму.

 
 
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Спасатели в гидрокостюмах извлекли беднягу из болота и передали медикам.
 
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