Минские спасатели помогли мужчине выбраться из болота у Свислочи

Инцидент произошел 13 апреля около 20.00. Прохожие сообщили в МЧС о том, что на улице Якубова в направлении реки Свислочь в болотистой местности на глубине около метра застрял мужчина.

Спасатели в гидрокостюмах извлекли беднягу из болота и передали медикам, пишет БЕЛТА .

Оказалось, что мужчина 1990 года рождения по своей неосторожности попал в ловушку. Медики диагностировали у пострадавшего общее переохлаждение и черепно-мозговую травму.