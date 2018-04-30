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Спрос на квартиры в новостройках в Гродно превысил спрос на "вторичку"

14.04.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Спрос на квартиры в новостройках в Гродно превысил спрос на вторичном рынке. А вот в остальных областных центрах ситуация выглядела по-другому — там большим спросом пользовалась вторичка, сообщает БЕЛТА.


 — Спрос на квартиры на первичном рынке в Гродно превысил спрос на вторичном рынке. С новыми квартирами в областном центре было совершено более половины сделок — около 300 договоров купли-продажи. В остальных городах Беларуси большим спросом традиционно пользовалось вторичное жилье, — рассказали в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

Первичный рынок — это квартиры в многоквартирных домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода капитального строения в эксплуатацию.

Стоимость жилья в областных центрах примерно в два раза ниже, чем в Минске. Средняя цена 1 кв. м жилья в столице в первом квартале текущего года составила 2,3 тысячи белорусских рублей.


В Минске в январе-марте текущего года совершено 6 тыс. договоров купли-продажи — на 44% больше, чем в целом в областных центрах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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