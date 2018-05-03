Стандартные размеры детских кроваток: для детей от 0 до подростков



С появлением ребенка неизменно встает вопрос о спальном месте. Выбирая детские кроватки в Минске , учитывают множество важных нюансов. Размеры детской кроватки — один из ключевых моментов при покупке мебели.

Выбор спального места для самых маленьких





Малышам, только появившимся на свет, обычно покупают колыбели. Кроватка напоминает детскую коляску, максимально удобную для грудничков. Колыбель напоминает своеобразный кокон: детки чувствуют себя защищенными. Служит кроватка до 6 месяцев.

Размеры колыбели — 80х40 см. Дополнительно кроватки украшаются музыкальными элементами или подсветкой. Кроватка может быть подвесной или на колесах, с дополнительной возможностью укачивания.

При желании купить спальное место «на вырост» сразу приобретают вариант с бортиками или решетками, которые будут предохранять малыша от падения. Стандартный размер детской кроватки — 120х60 см, но возможны отклонения (зависит от модели). Лучше выбирать варианты со съемными стенками. Обычно они служат детям до 3-5 лет. Так как дети любят прыгать на кровати, внимательно отнеситесь к выбору основания: оно должно быть реечным и прочным.

Выбор спального места дошкольникам





Четырех-пятилетний малышу уже не понадобятся рейки для ограждения, ребенку хочется больше сидеть на диване, играть, прыгать на кроватке. Поэтому в дошкольном возрасте детская кровать увеличивается, ее конструкция видоизменяется. Ширина спального места увеличивается до 70 см, длина достигает 130-160 см.

Часто покупают раздвижные варианты, увеличивающиеся в зависимости от возраста ребенка. Такого спального места малышу вполне хватит до 10-11 лет. Подрастает активный сынок или дочка? Лучше купить мебель с большей шириной — до 80 см.

Помните: детскую мебель покупают из плотной древесины — бука, дуба или граба. Материал не оставляет заноз, отличается экологичностью.

Кровать ребенку подросткового возраста





Подростами считают детей, которым исполнилось 11 лет. В эту пору меняется стиль, ритм ребенка, его комнату посещают гости, становится необходимым свободное пространство для активного времяпрепровождения, учебы. Требования к спальному месту также меняются. Оптимальный размер детской кровати — 90х180 см. Часто родители решают купить сразу кровать большего размера — 90х200 см, ведь ребенок быстро взрослеет и придется покупать новую. Выбирать изделие лучше совместно с сыном или дочкой, учитывая их предпочтения.

Выбор двухъярусной кровати





Когда в семье двое детей, практичным решением может стать покупка двухъярусной модели. Спальные места могут быть расположены одно над одним или параллельно друг другу со сдвигом. Кроме удобства, функциональности, дети смогут использовать ее в качестве тренажера или для игр. Существуют модели со специальными шкафчиками для одежды или игрушек, позволяющие сэкономить место. Могут быть встроенными письменные столы.

Стандартные размеры кровати в 2 яруса — 150-180 см высотой и 200-205 шириной. Обратите внимание, что должно оставаться достаточно места до потолка, чтобы ребенок сидя не касался его головой. Но спальное место обычно характеризуется параметрами – 80-90х200 см.

Иногда целесообразно устроить спальное место на втором этаже для одного ребенка, на первом же этаже разместятся стол, шкафчики и полочки.

Параметры кровати-трансформера





Периодически обновлять кровать — затратное решение, это могут позволить не все родители. Поэтому иногда практично выбирать модель-трансформер, который прослужит дольше. Варианты обычно представляют собой люльки, они потом превращаются в отдельно стоящие кровати для подростков.

Выбор матраса





Для детей до 2 лет матрасы выбирают жесткие и упругие. Затем переходят на варианты средней жесткости. От мягких изделий лучше отказаться до тех пор, пока не будет сформирована костно-мышечная система ребенка. Размеры матрасов обычно совпадают с параметрами кровати. Их покупают совместно или по отдельности в зависимости от комплектации, прислушиваясь к рекомендациям.

Учитывая возраст и рост ребенка, вы сможете подобрать оптимальные размеры детской кроватки, посетив магазины, где представлены детские товары в Минске .