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В большие выходные на Витебщине потеплеет
14.04.2018 — Разное | Герой працы
В большие выходные на Витебщине потеплеет
В ближайшие дни атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут теплый воздух, сообщает pogoda.by. И жители Витебской области наконец смогут окончательно спрятать в шкаф зимнюю одежду, как это давно уже сделали люди в западных и южных регионах страны.
14 апреля, в субботу, солнечно, без осадков. Температура воздуха днем +12—14 °С.
В воскресенье, 15 апреля, облачно, но осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в пределах +6 °С, днем от +14 °С до +17 °С.
16 апреля, в понедельник, небо тоже будет пасмурным, но дождь не прогнозируют. День порадует теплом — до +18 °С.
Во вторник, 17 апреля, на Радуницу, ожидается облачная с прояснениями погода. В течение суток от +10 °С до +19 °С.
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В большие выходные на Витебщине потеплеет В ближайшие дни атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут теплый воздух, сообщает pogoda.by. И жители...
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