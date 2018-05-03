В большие выходные на Витебщине потеплеет

В ближайшие дни атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут теплый воздух, сообщает pogoda.by. И жители Витебской области наконец смогут окончательно спрятать в шкаф зимнюю одежду, как это давно уже сделали люди в западных и южных регионах страны.

14 апреля, в субботу, солнечно, без осадков. Температура воздуха днем +12—14 °С.

В воскресенье, 15 апреля, облачно, но осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в пределах +6 °С, днем от +14 °С до +17 °С.

16 апреля, в понедельник, небо тоже будет пасмурным, но дождь не прогнозируют. День порадует теплом — до +18 °С.

Во вторник, 17 апреля, на Радуницу, ожидается облачная с прояснениями погода. В течение суток от +10 °С до +19 °С.