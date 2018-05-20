Сборная Швеции стала победителем ЧМ-2018 по хоккею в Дании

Напряжённый финал выдался для игроков обоих сборных. На протяжении основного времени сохранялась ничья.

Команды не собирались уступать друг другу. На 17 минуте встречи нападающий Швейцарии Йози Ниддерайтер эффектно обошёл защиту оппонентов и попытался забросить шайбу, однако вратарь справился, но Нидеррайтер сыграл на добивании.

Шведы не стали мириться с таким счётом и через минуту сравняли счёт. Густав Нюквист смог совершить точный бросок со средней дистанции и забить шайбу в девятку. Второй период начался с двухминутного штрафа для Густава Нюквиста.

Игроки сборной Швейцарии воспользовались преимуществом и увеличили количество забитых шайб. Тимо Майер на 24 минуте вошёл в зону и точный броском отправил диск в дальний угол.

Шведы долго не могли пройти защиту оппонентов, но на 35 минуте Мика Зибанежад принял передачу своего партнёра по команде и сильным ударом сравнял счёт. Третий период игроки обоих коллективов предпринимали попытки прорвать оборону друг друга, однако ничья сохранилась до конца основного времени.

Счёт не изменился и в овертайме. Оба коллектива старались реализовать каждый удачный момент, однако вратари сборных превосходно сыграли и счёт остался ничейным. Исход игры решился после серии послематчевых бросков.

Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею одолев сборную Швейцарии по буллитам. Эмиль Форсберг вывел шведов вперёд, а игрок Швейцарии ударил мимо ворот. Итог игры – 3:2.