Кто из минчан получает пенсии больше 1100 рублей

Средний размер всех видов пенсий в Минске на начало мая составил 351,77 рубля, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. Для сравнения: на начало февраля эта сумма была почти на 18 рублей меньше. К примеру, пенсия по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС выросла почти 1130 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Средний размер пенсий по возрасту на начало этого года составил 356,58 рубля. Максимальная пенсия по возрасту (стаж работы 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин) для работающих вырос до 381,17 рубля, для неработающих — до 578,43 рубля.

Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи выросли до 227,36 рубля.

Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ увеличились до 692,59 рубля.

Средний размер пенсии по инвалидности в Минске на начало мая составлял 316,44 рубля. Так, пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания — 293,78 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — 148,9 рубля.

Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1 128,71 рубля. К примеру, на начало февраля эти выплаты были на уровне 1099 рублей, ноября прошлого года — 1 024,07 рубля, августа прошлого года — 986,7 рубля.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом по стране, составляет 103,29 рубля.

Ранее в Минтруда сообщали , что самые высокие размеры пенсий в системе социальной защиты получают белорусы, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы, а также работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации.

Напомним, с 1 мая в Беларуси выросли трудовые пенсии — в среднем на 5,4%, а также подняли минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. В планах правительства на этот год — довести показатель до 40% от средней зарплаты по стране. В марте этот показатель составлял 34%. К примеру, в Гомельской области данное соотношение равно 39%, а в Брестской — 38,2%.

Средний размер назначенных пенсий по возрасту в целом по стране в мае составил 340,53 рубля. Это на 17,37 рубля больше, чем в апреле. Средние пенсии по инвалидности, по прогнозам Минтруда, в мае составят 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.

Напомним, социальную пенсию сейчас получают почти 72 тысячи белорусов. «В основном это дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и инвалиды с детства. Размеры социальной пенсии зависят от категории получателей и тяжести инвалидности (степени утраты здоровья). Так, у инвалидов 3-й группы размер этой пенсии составляет 154,94 рубля. У инвалидов 1-й группы — 227,24 рубля, в таком же размере выплачивается пенсия детям-инвалидам с четвертой степенью утраты здоровья, — отмечали ранее в Минтруда. — Как и другие лица с невысоким доходом, получатели социальной пенсии вправе обратиться за государственной адресной социальной помощью».