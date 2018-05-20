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Кто из минчан получает пенсии больше 1100 рублей
Средний размер всех видов пенсий в Минске на начало мая составил 351,77 рубля, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. Для сравнения: на начало февраля эта сумма была почти на 18 рублей меньше. К примеру, пенсия по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС выросла почти 1130 рублей.
Средний размер пенсий по возрасту на начало этого года составил 356,58 рубля. Максимальная пенсия по возрасту (стаж работы 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин) для работающих вырос до 381,17 рубля, для неработающих — до 578,43 рубля.
Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи выросли до 227,36 рубля.
Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ увеличились до 692,59 рубля.
Средний размер пенсии по инвалидности в Минске на начало мая составлял 316,44 рубля. Так, пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания — 293,78 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — 148,9 рубля.
Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1 128,71 рубля. К примеру, на начало февраля эти выплаты были на уровне 1099 рублей, ноября прошлого года — 1 024,07 рубля, августа прошлого года — 986,7 рубля.
Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом по стране, составляет 103,29 рубля.
Ранее в Минтруда
Напомним, с 1 мая в Беларуси
Средний размер назначенных пенсий по возрасту в целом по стране в мае составил 340,53 рубля. Это на 17,37 рубля больше, чем в апреле. Средние пенсии по инвалидности, по прогнозам Минтруда, в мае составят 291,2 рубля, а по случаю потери кормильца — 231,5 рубля.
Напомним, социальную пенсию сейчас
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Средний размер всех видов пенсий в Минске на начало мая составил 352 рубля.
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