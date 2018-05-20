Эд Ширан стал лучшим музыкальным исполнителем по версии Billboard

21 мая в Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards. Британский исполнитель Эд Ширан был представлен в 15 номинациях.

В итоге он получил шесть наград, включая номинации «Лучший исполнитель», «Лучший исполнитель чарта BillboardHot 100» и «Лучшая песня на радио» («ShapeofYou»).

Отмечается, что церемонию музыкант не посетил. Ранее, в январе 2018 года, когда он получил две статуэтки «Грэмми», Ширан заявил, что не приехал на мероприятие из-за того, что «просто проспал» его. На тот момент исполнитель был в туре по Ирландии.