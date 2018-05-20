Чай из кофейных листьев учёные назвали самым полезным напитком

Британские учёные выяснили, что «чай из кофе» является более полезным, чем чай и кофе в отдельности.

Согласно исследованиям состава листьев 23 сортов кофейных деревьев было установлено, что в семи из них содержится высокая концентрация мангиферина.

Данное вещество обладает рядом полезных свойств: антиоксидантных и противовоспалительных. Более того, чай из кофейных листьев способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и снижает риск диабета. Удивительно, но «кофейный чай» практически не содержит кофеина.

Мангиферин в больших количествах также содержится в манго, в обычном кофе и чае его мало.