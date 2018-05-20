На территории Жлобинского района проходит комплексное мероприятие «Безопасность»

C 21 по 25 мая 2018 года на территории Жлобинского района проходит специальное комплексное мероприятие «Безопасность».

Госавтоинспекции усилила контроль за пересечением железнодорожных переездов, а также напоминает, что за нарушение правил ж\д переезда предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "