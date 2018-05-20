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На территории Жлобинского района проходит комплексное мероприятие «Безопасность»
21.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
C 21 по 25 мая 2018 года на территории Жлобинского района проходит специальное комплексное мероприятие «Безопасность».
Госавтоинспекции усилила контроль за пересечением железнодорожных переездов, а также напоминает, что за нарушение правил ж\д переезда предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин.
Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.
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C 21 по 25 мая 2018 года на территории Жлобинского района проходит специальное комплексное мероприятие «Безопасность». Госавтоинспекции усилила контроль...
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