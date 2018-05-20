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В Кормянском районе двух рыбаков ударило молнией

21.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Кормянском районе двух рыбаков ударило молнией

Трагедия произошла вечером 18 мая. Двое жителей городского поселка Корма — 30-ти и 23-х лет — рыбачили на берегу Сожа.

Вскоре пошел дождь, началась гроза. Молодые люди спрятались от непогоды под березой у самой реки. Однако в них ударила молния. От удара мужчины скатились в воду.

Через пару часов родственники стали бить тревогу, что связь с рыбаками прервалась.Как сообщил ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко, где-то в 23 часа ночи подняли первое тело. Поиски решили остановить до утра. В пятом часу вновь вернулись к воде и около шести нашли тело второго.

Источник: gp.by

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Трагедия произошла вечером 18 мая. Двое жителей городского поселка Корма — 30-ти и 23-х лет — рыбачили на берегу Сожа. Вскоре пошел дождь, началась гроза....
 
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