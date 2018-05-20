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ДТП в Жлобине: пострадал мотоциклист
21.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Вечером, 18 мая, в Жлобине произошло ДТП.
18-летний жлобинчанин, управляя автомобилем "Ауди-100", двигаясь в направлении улицы Козлова, при осуществлении поворота не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся с включенным светом фар.
В результате столкновения 20-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.
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Вечером, 18 мая, в Жлобине произошло ДТП. 18-летний жлобинчанин, управляя автомобилем "Ауди-100", двигаясь в направлении улицы Козлова, при осуществлении...
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