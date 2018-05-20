ДТП в Жлобине: пострадал мотоциклист

Вечером, 18 мая, в Жлобине произошло ДТП.

18-летний жлобинчанин, управляя автомобилем "Ауди-100", двигаясь в направлении улицы Козлова, при осуществлении поворота не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся с включенным светом фар.

В результате столкновения 20-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

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