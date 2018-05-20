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Комбайн за $ 250 тысяч, который сгорел в Слуцком районе, не был застрахован

21.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Комбайн за $&nbsp;250 тысяч, который сгорел в&nbsp;Слуцком районе, не&nbsp;был застрахован
Фото: Слуцкий РОЧС
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«Документы на его страховку мы отдали ещё в четверг (17 мая. — Прим. ред.), оплатить планировали на следующий день. Но утром в пятницу комбайн загорелся. Восстанавливать мы его однозначно будем, но за чей счёт — пока непонятно», — сообщил «Кур'еру» Валерий Михалькевич, начальник СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

«Отделался лёгким испугом»

Евгений, водитель, который был за рулём комбайна в момент возгорания, рассказал «Кур'еру», как всё произошло.

«Ехал, работал и никого не трогал, как говорится. Пошёл черный дым. Я сразу остановился, заглушил комбайн. Хорошо, что не растерялся. Схватил огнетушитель и стал тушить. Ко мне подъехали коллеги, которые тоже работали в поле. Помогали. Там ещё был молоковоз с водой. Когда пожарные подъехали, мы уже всё потушили из шланга. Они только пеной облили комбайн на всякий случай.

Скорее всего, попало масло на движок и загорелось. По земле тянулся шлейф масла.

Работаю на предприятии с 2001 года. Такой случай у меня первый и дай Бог последний. Благо, сам не подкоптился, отделался только лёгким испугом".

Фото: Слуцкий РОЧС

КОНТЕКСТ. Кормоуборочный комбайн загорелся в поле вблизи деревни Середняки в пятницу, 18 мая, около 10.30. В комбайне выгорел моторный отсек, огнём было повреждено заднее колесо, сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

«По предварительной версии, во время движения оборвался масляный патрубок. Масло попало на двигатель и воспламенилось от высокой температуры», — рассказал «Кур'еру» инженер предприятия.

Комбайн работал на предприятии четыре года. Его стоимость — около $ 250 000. КВК-8060 оснащён дизельным двигателем ОМ 502 LA «Mercedes-Benz» мощностью 632 л. с. Машина 2013 года выпуска, произведена на ОАО «Гомсельмаш».

 
 
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Фото: Слуцкий РОЧС Самое важное Комбайн за $ 250 тысяч, который сгорел в Слуцком районе, не был застрахован Стильный Слуцк....
 
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