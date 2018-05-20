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Ивановский район: усталость водителя привела к аварии - фото
21.05.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
20.05.2018 года около 06:05 часов 33-летний житель г.Пинска, управляя автомобилем марки «Вольво S-80», двигаясь по автомобильной дороге М10«гр. РФ-Гомель-Кобрин», на 455 километре со стороны г.Бреста в направлении г.Пинска, на прямом участке дороги уснул за рулем автомобиля и съехал в правый по ходу движения кювет.
В результате ДТП пассажир автомобиля 29-летняя жительница г.Пинска (жена водителя) с травмами госпитализирована в травматологическое отделение УЗ "Ивановская ЦРБ".
Проводится проверка.
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20.05.2018 года около 06:05 часов 33-летний житель г.Пинска, управляя автомобилем марки «Вольво S-80», двигаясь по автомобильной дороге М10«гр. РФ-Гомель-Кобрин», на 455...
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