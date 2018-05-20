Ивановский район: усталость водителя привела к аварии - фото

20.05.2018 года около 06:05 часов 33-летний житель г.Пинска, управляя автомобилем марки «Вольво S-80», двигаясь по автомобильной дороге М10«гр. РФ-Гомель-Кобрин», на 455 километре со стороны г.Бреста в направлении г.Пинска, на прямом участке дороги уснул за рулем автомобиля и съехал в правый по ходу движения кювет.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55723.php

Читать полностью в источнике с фото:





В результате ДТП пассажир автомобиля 29-летняя жительница г.Пинска (жена водителя) с травмами госпитализирована в травматологическое отделение УЗ "Ивановская ЦРБ".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55723.php

Читать полностью в источнике с фото:







У водителя взята кровь на анализ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55723.php

Читать полностью в источнике с фото:





Проводится проверка.