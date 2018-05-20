|
Пинский район: в ДТП травмирована пенсионерка - фото
21.05.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
20 мая 2018 года в 12:50 часов 85-летний житель г.Пинска, управляя автомобилем марки «Форд Фиеста», двигаясь по ул.Пинской д.Галево (автодорога Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин) со стороны г.Пинска в направлении д.Посеничи, не предоставил преимущества в движении 77-летней жительнице д.Галево, Пинского района, которая переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения. В результате происшествия пенсионерка с травмами госпитализирована в УЗ "Пинская ЦБ".
Проводится проверка.
Ранее водитель к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 мая 2018 года в 12:50 часов 85-летний житель г.Пинска, управляя автомобилем марки «Форд Фиеста», двигаясь по ул.Пинской д.Галево (автодорога Р-6 Ивацевичи-Пинск-Столин)...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)