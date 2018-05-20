Новая точка на городской карте: открытие пункта выдачи 21vek.by в Бресте - фото

Несколько дней назад в Бресте состоялось официальное открытие пункта выдачи заказов широко известного онлайн-гипермаркета 21vek.by . Где он находится, для чего нужен брестчанам и что вообще с этим делать - читайте в нашем репортаже с открытия.





Всем известно, что онлайн-покупки на сегодняшний день являются привычной практикой во всем мире. Это позволяет сэкономить время, силы, и, конечно же, деньги. Потому как пропадает необходимость тратить время на дорогу в магазин и обратно, силы - на хождение по разным местам с целью выбора оптимального соотношения цена-качество, и не нужно переплачивать за товар, который в интернет-магазине будет стоить аналогично или даже дешевле.









Стоит отметить, что в нашей стране онлайн-покупки сейчас только набирают популярность. Но если несколько лет назад ими пользовалась в основном молодежь, то во время открытия пункта выдачи в Бресте мы сами убедились, что старшее поколение не отстает и тоже проявляет активность.





Наверняка часть наших читателей уже в курсе, что 21vek.by - это онлайн-гипермаркет, который уже почти 14 лет присутствует на рынке Беларуси. Каждый месяц во все уголки страны курьеры развозят тысячи покупок. Всего в наличии представлено более 180.000 товаров абсолютно разной направленности: это товары и для дома, и для кухни, а также различная бытовая, компьютерная и офисная техника , автомобильные товары, вещи для дачи и огорода, и многое другое.

Ранее онлайн-гипермаркет доставку в Брест осуществлял в основном курьерскую – со взиманием платы, что служило барьером для многих Брестчан при покупке, например, мелкой техники или товаров.





И вот пункт выдачи заказов, который открылся на Московской 251, является именно тем местом, которое значительно добавит удобств при совершении покупки в 21vek.by:

Во-первых, доставка любого товара до ПВЗ (пункт выдачи заказов) в Бресте - бесплатная.

Во-вторых - покупки можно сразу проверить и с помощью консультанта узнать ответы на все интересующие вопросы относительно пользования покупкой.

В-третьих, оплата производится при получении товара (это если вдруг вы боитесь совершать платежи посредством сети Интернет). Принимают целых 4 кары рассрочки, а в будущем прямо на месте можно будет оформить банковский кредит или рассрочку.

В-четвертых, при наступлении гарантийного случая вам не придется самостоятельно доставлять товар в Минск (как это бывает с другими интернет-магазинами). Достаточно будет привезти его в пункт выдачи заказов в Бресте.





В день открытия мы могли наблюдать, насколько разноплановые покупки совершают брестчане в онлайн-гипермаркете 21vek.by. Вот мужчина покупает 5-метровый батут для детей , а следом за ним отец с сыном забирают уже свою посудомоечную машину . Через время довольная брестчанка уходит с новенькой сушкой для овощей и фруктов , а за ней - молодой человек, который следит за своей активной жизнью и специально для этого приобрел фитнес-трекер .













Пункт выдачи заказов оборудован детской зоной, зоной ожидания, зоной самопроверки, а также зоной заказа товара. Кстати, о последней хочется сказать немного больше: если покупатель по каким-то причинам не может выбрать товар в интернет-магазине самостоятельно, он может сделать это на месте под чутким руководством специалистов!













Доставка товара в пункт выдачи осуществляется тоже достаточно быстро. При оформлении заказа до 21:00 текущего дня, можно быть уверенным, что уже на следующий день покупка будет готова к вывозу с ПВЗ.

Время работы пункта выдачи заказов очень удобно даже для тех, кто работает по ненормированному графику. Ведь по будним дням свой заказ получить можно с 11:00 до 21:00, по выходным с 11:00 до 20:00. А сам процесс оплаты, проверки и получения товара займет не больше 15 минут!