В Бресте пытаются спасти раненого лосёнка. Но пока он никому не нужен - фото

Животное забрело на дачи под Брестом вечером в субботу, 18-го мая 2018 года, где буквально упало обессиленное. Его подобрали и помогли добрые люди, и конечно встал вопрос - что делать с лосёнком дальше? Ему явно требуется помощь, сломана нога.



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Воскресенье его продержали у себя, при этом сообщили в МЧС и природоохрану, но пока обратной связи не поступило. Желающих помочь, или хотя бы проконсультировать как правильно поступить, к сожалению, не нашлось.

Сегодня, в понедельник, пришлось лосёнка везти в ветеринарную клинику, однако нет уверенности, что там смогут помочь и вообще принять необычного пациента.

Вообще животные в Бресте - не редкость. Они часто бродят по окрестностям и идут в город, нередко ночью их сбивают на трассах автомобили.

Мы будем следить за судьбой лосёнка.