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В Бресте пытаются спасти раненого лосёнка. Но пока он никому не нужен - фото
21.05.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Животное забрело на дачи под Брестом вечером в субботу, 18-го мая 2018 года, где буквально упало обессиленное. Его подобрали и помогли добрые люди, и конечно встал вопрос - что делать с лосёнком дальше? Ему явно требуется помощь, сломана нога.
Воскресенье его продержали у себя, при этом сообщили в МЧС и природоохрану, но пока обратной связи не поступило. Желающих помочь, или хотя бы проконсультировать как правильно поступить, к сожалению, не нашлось.
Сегодня, в понедельник, пришлось лосёнка везти в ветеринарную клинику, однако нет уверенности, что там смогут помочь и вообще принять необычного пациента.
Вообще животные в Бресте - не редкость. Они часто бродят по окрестностям и идут в город, нередко ночью их сбивают на трассах автомобили.
Мы будем следить за судьбой лосёнка.
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Животное забрело на дачи под Брестом вечером в субботу, 18-го мая 2018 года, где буквально упало обессиленное. Его подобрали и помогли добрые люди, и конечно встал...
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