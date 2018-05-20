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Минтранс предлагает отменить конкурсы для «регулярщиков», проект вынесен на обсуждение
21.05.2018 — Разное | Слуцк Город
На Национальном правовом интернет-портале и на сайте Министерства транспорта и коммуникаций
Проект предоставлен Министерством транспорта «в целях обеспечения транспортного обслуживания населения...» и вынесен на общественное обсуждение всего на четыре дня — до 24 мая 2018.
Документом предусматривается временно отменить конкурсы на право осуществлять регулярные перевозки по междугородним внутриобластным и межобластным маршрутам.
В случае принятия указа, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют требованиям законодательства об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, будет разрешено до конца текущего года работать на основании договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
Сообщения о необходимости проведения государственным оператором объективных и независимых конкурсов постоянно звучали на фоне февральского «кризиса маршруток».
На прошедшей неделе SlutskGorod
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На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект Указа Президента «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок...
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