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Минтранс предлагает отменить конкурсы для «регулярщиков», проект вынесен на обсуждение

21.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Минтранс предлагает отменить конкурсы для «регулярщиков», проект вынесен на обсуждение

На Национальном правовом интернет-портале и на сайте Министерства транспорта и коммуникаций опубликован проект Указа Президента «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров».

Проект предоставлен Министерством транспорта «в целях обеспечения транспортного обслуживания населения...» и вынесен на общественное обсуждение всего на четыре дня до 24 мая 2018.

Документом предусматривается временно отменить конкурсы на право осуществлять регулярные перевозки по междугородним внутриобластным и межобластным маршрутам. 

В случае принятия указа, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют требованиям законодательства об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, будет разрешено до конца текущего года работать на основании договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

  • Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику до 24 мая включительно на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Сообщения о необходимости проведения государственным оператором объективных и независимых конкурсов постоянно звучали на фоне февральского «кризиса маршруток». 

На прошедшей неделе SlutskGorod писал, что резкое снижение цен регулярными перевозчиками может быть связано с окончанием пробного периода и грядущими в июне конкурсами на право перевозок. Конкурсы по ряду лотов могли не состояться, поскольку на некоторых маршрутах сегодня работает только один регулярный перевозчик. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект Указа Президента «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок...
 
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