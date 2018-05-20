Слуцкий хореографический ансамбль представит профсоюз работников госучреждений на конкурсе «Новые имена Беларуси-2018»





22 мая в 16.00 на портале 1prof.by пройдёт прямая онлайн-трансляция гала-концерта Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси-2018».

Профсоюз работников госучреждений представит хореографический ансамбль ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения».

Чтобы проголосовать за понравившегося участника, необходимо будет отправить SMS-сообщение с уникальным номером коллектива (их ведущие «Новых имен Беларуси» сообщат прямо во время концерта) на телефонный номер 2882. Голосование откроется после того, как выступит последний участник. Поддержать любимый коллектив смогут как болельщики, находящиеся в зале Республиканского Дворца культуры профсоюзов, так и зрители онлайн-трансляции.