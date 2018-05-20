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В магазине «Интрига» - большое поступление товара!
21.05.2018 — Разное | Слуцк Город
В магазине «Интрига» 18 мая - большое поступление товара!
Цены ниже!
Наш адрес: г. Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21-го универсама). Телефон: 8(029)588-45-45.
Работаем в будни с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 17:00!
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В магазине «Интрига» 18 мая - большое поступление товара! Детские футболки 1-13 лет, джинсы, комплекты летние, мужские футболки и байки, женские джинсы, очки!
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