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В магазине «Интрига» - большое поступление товара!

21.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В магазине «Интрига» - большое поступление товара!

В магазине «Интрига» 18 мая - большое поступление товара!

  • Детские футболки 1-13 лет, джинсы 1-13 лет, комплекты летние (футболка-шорты),
  • Мужские футболки 46-56 размеры, байки мужские.
  • Женские стильные джинсы.
  • Очки женские и немного мужских - все модельные.

Цены ниже! 

Наш адрес: г. Слуцк, Ленина, 202 (напротив 21-го универсама). Телефон: 8(029)588-45-45.

В магазине «Интрига» - большое поступление товара!

В магазине «Интрига» - большое поступление товара!

В магазине «Интрига» - большое поступление товара!

В магазине «Интрига» - большое поступление товара!

Работаем в будни с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 17:00!

Группы Вконтакте: https://vk.com/intriga_sl и https://vk.com/slutsk1116 


ИП Артюшкевич А.М.
УНП 691 566 610

 
 
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В магазине «Интрига» 18 мая - большое поступление товара! Детские футболки 1-13 лет, джинсы, комплекты летние, мужские футболки и байки, женские джинсы, очки! 
 
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