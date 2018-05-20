В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы Обработано уже более 90% бюллетеней. За Мадуро отдали голоса около 6 000 000 избирателей, что составляет 68%. Лидер Боливарианской Республики уверенно...

Обработано уже более 90% бюллетеней. За Мадуро отдали голоса около 6 000 000 избирателей, что составляет 68%. Лидер Боливарианской Республики уверенно оставил всех соперников позади. За его основного оппонента – Энри Фалькона – голоса отдали примерно 2 000 000 человек. Явка составила более 45%.Николас Мадуро в предвыборной кампании поставил цель преодолеть экономический кризис и не прогадал. И хоть ещё осталось обработать около 10% бюллетеней, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, Николас Мадуро переизбран на пост президента до 2025 года.