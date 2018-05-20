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Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы

21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Обработано уже более 90% бюллетеней. За Мадуро отдали голоса около 6 000 000 избирателей, что составляет 68%. Лидер Боливарианской Республики уверенно оставил всех соперников позади. За его основного оппонента – Энри Фалькона – голоса отдали примерно 2 000 000 человек. Явка составила более 45%. 

Николас Мадуро в предвыборной кампании поставил цель преодолеть экономический кризис и не прогадал. И хоть ещё осталось обработать около 10% бюллетеней, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, Николас Мадуро переизбран на пост президента до 2025 года.  



 
 
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Обработано уже более 90% бюллетеней. За Мадуро отдали голоса около 6 000 000 избирателей, что составляет 68%. Лидер Боливарианской Республики уверенно...
 
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