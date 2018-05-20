В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси регулярным перевозчикам могут разрешить работать без конкурсов до конца года Предлагается установить, что междугородние внутриобластные и межобластные автоперевозки пассажиров без проведения конкурса смогут осуществлять юрлица и ИП,...

Предлагается установить, что междугородние внутриобластные и межобластные автоперевозки пассажиров без проведения конкурса смогут осуществлять юрлица и ИП, соответствующие требованиям законодательства, на основании договора об организации автоперевозок в регулярном сообщении. Цель нововведения — обеспечение транспортного обслуживания населения и развитие междугородных автоперевозок пассажиров в регулярном сообщении.Предполагается, что указ будет распространять свое действие на отношения, которые возникли с 23 января этого года и до 31 декабря 2018-го.Высказать предложения по проекту указа можно до 24 мая включительно, отправив письмо на электронную почту: