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Выездные бригады скорой в Минске до конца года обеспечат планшетами
21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня
"Проект по информатизации службы скорой медицинской помощи планируется реализовать в текущем году". На эти цели нужны дополнительные BYN500 000. По концепции выездные бригады нужно будет обеспечить планшетами до конца этого года. Так врачи смогут оформлять электронные карты вызова и иметь доступ к медицинской карте пациента в поликлинике.
Помимо этого, еще предстоит внедрить технологии, по которым можно будет отследить место, где находится бригада, по электронной карте города. Также в планах повысить уровень управления госпитализацией и оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.
Отметим, что скорую и неотложную помощь в Минске оказывают примерно 160 бригад городской станции скорой медпомощи. Ко II Европейским играм для службы хотят закупить новое оборудование и современные средства связи. Чтобы повысить скорость управления бригадами, программному обеспечению автоматизированной системы управления придется пройти модернизацию. В 2018 году в планах начать строительство новой подстанции СМП в Лошице. За 2017 год бригады скорой совершили около 637,6 тысячи выездов.
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"Проект по информатизации службы скорой медицинской помощи планируется реализовать в текущем году". На эти цели нужны дополнительные BYN500 000. По концепции...
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