Фото н

осит иллюстративный характер

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нетрезвая автомобилистка разбила ногой стекло патрульной машины ГАИ Фото носит иллюстративный характер Женщину собирались доставить в отделение милиции, для чего предложили ей сесть на заднее сидение патрульной машины....

Женщину собирались доставить в отделение милиции, для чего предложили ей сесть на заднее сидение патрульной машины. Однако автомобилистка заняла переднее пассажирское сидение.После того, как сотрудники милиции предложили ей пересесть на заднее сиденье, автолюбительница несколько раз ударила ногой по ветровому стеклу, которое в результате покрылось множеством трещин, рассказали в УВД Миноблисполкома. Женщина также повредила крепление видеорегистратора.Позже выяснилось, что водитель не имела права управлять машиной, к тому же автомобиль не имел техосмотра.По информации УВД, в отношении автомобилистки составлено четыре административных протокола.