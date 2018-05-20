В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дебютант НХЛ в первом же сезоне вышел в финал Кубка Стэнли В пятом матче финальной серии Западной конференции "Лас-Вегас" выиграл у "Виннипег Джетс" 2:1, доведя счет в серии до 4:1. К сожалению, Михаил Грабовский из-за...

В пятом матче финальной серии Западной конференции "Лас-Вегас" выиграл у "Виннипег Джетс" 2:1, доведя счет в серии до 4:1.К сожалению, Михаил Грабовский из-за проблем со здоровьем не сыграл за "Вегас" ни одного матча.Соперник "Найтс" по финалу определяется на Востоке в противостоянии "Вашингтон Кэпиталс" и "Тампы Бэй". "Вашингтон" уступает в серии 2:3. Шестой матч команда Овечкина проведет 22 мая в Тампе.