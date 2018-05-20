|
Дебютант НХЛ в первом же сезоне вышел в финал Кубка Стэнли
21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня
В пятом матче финальной серии Западной конференции "Лас-Вегас" выиграл у "Виннипег Джетс" 2:1, доведя счет в серии до 4:1.
К сожалению, Михаил Грабовский из-за проблем со здоровьем не сыграл за "Вегас" ни одного матча.
Соперник "Найтс" по финалу определяется на Востоке в противостоянии "Вашингтон Кэпиталс" и "Тампы Бэй". "Вашингтон" уступает в серии 2:3. Шестой матч команда Овечкина проведет 22 мая в Тампе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятом матче финальной серии Западной конференции "Лас-Вегас" выиграл у "Виннипег Джетс" 2:1, доведя счет в серии до 4:1. К сожалению, Михаил Грабовский из-за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)