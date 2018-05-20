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Следствие проводит проверку по факту гибели двух рыбаков в Кормянском районе
21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня
По словам официального представителя Гомельского областного управления Следственного комитета Марии Кривоноговой, информация поступила 18 мая от родных. Как рассказала жительница поселка, ее 30-летний зять и 23-летний сын уехали на рыбалку на мотоцикле. Договорились, что позднее родственники привезут к месту ловли палатки для ночевки. Как только молодые люди добрались до реки Сож, они по телефону сообщили об этом. Через некоторое время позвонили еще раз, сказав, что начинается дождь. После этого связаться с ними уже не удавалось. Родные приехали к месту рыбалки, но парней не нашли. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы. Мария Кривоногова добавила подробности:
– По предварительной информации, рыбная ловля осуществлялась в месте, где стоял предупреждающий знак "Охранная зона электропередач. Рыбная ловля запрещена. Опасно для жизни". Работники ОСВОД извлекли молодых людей из воды. При осмотре на телах погибших были обнаружены термические ожоги, характерные при поражении молнией. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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