В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следствие проводит проверку по факту гибели двух рыбаков в Кормянском районе ...

По словам, информация поступила 18 мая от родных. Как рассказала жительница поселка, ее 30-летний зять и 23-летний сын уехали на рыбалку на мотоцикле. Договорились, что позднее родственники привезут к месту ловли палатки для ночевки. Как только молодые люди добрались до реки Сож, они по телефону сообщили об этом. Через некоторое время позвонили еще раз, сказав, что начинается дождь. После этого связаться с ними уже не удавалось. Родные приехали к месту рыбалки, но парней не нашли. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы. Мария Кривоногова добавила подробности: