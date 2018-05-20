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Жертвами сильных ливней в Сомали стали 15 человек, десятки тысяч пострадали
21.05.2018 14:00 — Разное | Беларусь Сегодня
Местные власти заявляют, что сейчас пострадавшим оказывают экстренную помощь.
Есть сведения, что стихийное бедствие вызвал тропический циклон "Сагар".
Напомним, в воскресенье, 20 мая, Тюмень и близлежащие районы
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Местные власти заявляют, что сейчас пострадавшим оказывают экстренную помощь. Есть сведения, что стихийное бедствие вызвал тропический...
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